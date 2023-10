Wzorowany na znaku Batmana hologram rogala świętomarcińskiego pojawił się pod koniec października na budynkach w kilku polskich miastach. Mogli zobaczyć go mieszkańcy: Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Szczecina i Bydgoszczy. To akcja zachęcająca do świętowania Dnia Niepodległości i "imienin" ulicy święty Marcin w Poznaniu: radośnie, w duchu otwartości i z rogalem w dłoni.

Znak rogala, który pojawił się m.in. na Złotych Tarasach w Warszawie czy Morskim Centrum Nauki w Szczecinie był inspirowany symbolem Batmana. W taki sposób mieszkańcy filmowego Gotham City wzywali superbohatera na pomoc, natomiast my wzywamy mieszkańców z innych części Polski do wspólnego świętowania na ulicy Święty Marcin - mówi Joanna Olszewska z Oddziału Promocji Urzędu Miasta Poznania. Atmosfery tajemniczości dodawała również muzyka, która rozbrzmiewała w miejscu wydarzenia. 11 listopada po poznańsku Tradycyjnie już przez centrum Poznania przejdzie barwny korowód ze św. Marcinem na czele. Na imieninowych gości i gościnie będą czekać akcje uliczne i pokazy akrobatyczne, kiermasz rogala i liczne atrakcje dla całych rodzin. Wieczorem na scenie głównej wystąpi czeski zespół Už jsme doma i Majka Jeżowska - dodają przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania. Kolejnym stałym punktem są oczywiście rogale świętomarcińskie. Tych mieszkańcy Wielkopolski zjadają tony w samym tylko listopadzie. Historia wypiekania rogali w Poznaniu sięga 1891 roku. Proboszcz parafii św. Marcina, ks. Jan Lewicki, zaapelował do wiernych o pomoc. Poprosił, by wzorem świętego Marcina zrobili coś dla biednych. Jako pierwszy na apel proboszcza zareagował poznański cukiernik Józef Melzer. Bogatsi mieszkańcy kupowali smakołyk, a biedniejsi otrzymywali go za darmo. Za uzyskane w ten sposób fundusze organizowano pomoc żywnościową na wigilię dla najuboższych mieszkańców Poznania - przypominają urzędnicy. W tym roku specjalne prawo do wypiekania rogali świętomarcińskich, czyli produktu sygnowanego znakiem Unii Europejskiej uzyskało ponad 90 piekarni z Wielkopolski.

