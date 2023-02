"Chcemy zebrać wszystkie wspomnienia, które jeszcze wysiedleni i ich potomkowie mogą opowiedzieć, a także te, które już są pozbierane, pospisywane i wydać je w postaci jednego wydawnictwa książkowego, bo tego bardzo brakuje" - powiedział prezes Jarocińsko-Opoczyńskiego Stowarzyszenia "Wspólna Pamięć" Jarosław Szych o rozpoczętej przez organizację inicjatywie dotyczącej mieszkańców Jarocina wysiedlonych przez Niemców w trakcie drugiej wojny światowej. Jak dodał, "zależy nam na każdym wspomnieniu, każdym zdjęciu, pamiątce z tamtych czasów".

Muzeum Regionalne w Opocznie, Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie oraz Jarocińsko-Opoczyńskie Stowarzyszenie "Wspólna Pamięć" poszukują osób, których rodziny w czasie II wojny światowej przyjęły do swoich domów mieszkańców Jarocina w Wielkopolsce, wysiedlonych przez Niemców w 1939 roku do Generalnego Gubernatorstwa - między innymi do Opoczna i na ziemię opoczyńską.

Wywieziono 1,2 tys. osób

Osoby chcące podzielić się wspomnieniami, zdjęciami i dokumentami proszone są o kontakt z Muzeum lub Biblioteką w Opocznie.

Jak przypomina Muzeum Regionalne w Opocznie, "1,2 tys. osób z powiatu jarocińskiego zostało wywiezionych w grudniu 1939 roku do Opoczna. Niemcy wypędzili ich z mieszkań, domów, gospodarstw, dworów".

Wyobraźmy sobie taką sytuację teraz. 1200 osób z naszego powiatu musi jednego dnia w kilkanaście minut spakować to, co najbardziej potrzebne. Są spędzani w jedno miejsce. Następnego dnia zostają zapakowani do wagonów kolejowych - pasażerskich, towarowych i bydlęcych - i wywożeni w nieznane. Kiedy już ten pociąg się zatrzymał, z mieszkańcami powiatu jarocińskiego akurat w Opocznie, tam zostali przyjęci do domów. Zależy nam na tym, aby pokazać, jak w sytuacji, kiedy najeźdźca, okupant próbował zniszczyć nas jako naród, ludzie w tej niedoli potrafili sobie pomagać. Chcemy pokazać życie na wypędzeniu i wspomnieć tych, którzy stamtąd już nie wrócili. Musimy opowiadać te historie młodym, bo to fragment historii zarówno Jarocina, jak i Opoczna - opisuje prezes Jarocińsko-Opoczyńskiego Stowarzyszenia "Wspólna Pamięć" Jarosław Szych.

Stowarzyszenie powstało na początku 2022 roku. Należą do niego osoby, które w 1939 roku zostały wypędzone z powiatu jarocińskiego (dziś mają 85-90 lat), a także ich dzieci i wnuki oraz osoby z Jarocina i z Opoczna zajmujące się dokumentowaniem historii wypędzeń.

Muzeum Regionalne w Opocznie przypomina, że niemieccy okupanci zapukali do drzwi domów mieszkańców powiatu jarocińskiego w dniu 8 grudnia 1939 roku.

9 grudnia pod eskortą niemieckich żołnierzy jarocinianie zostali przepędzeni z klasztoru na dworzec kolejowy. Tam musieli wsiąść do wagonów pasażerskich, towarowych i bydlęcych. Po dwóch dniach pociąg z pierwszym transportem (około 1200 mieszkańców Jarocina i okolicznych miejscowości) zatrzymał się w Opocznie. Tam całe rodziny musiały zorganizować sobie na nowo życie, znaleźć dach nad głową i pracę. Przyjęli ich mieszkańcy m.in. Opoczna, Białaczowa, Przysuchy, Zacharzowa, Zbożennej, Żarnowa i wielu innych miejscowości - relacjonuje muzeum z Opoczna.

Od grudnia 1939 r. do połowy 1941 r. Niemcy wypędzili z powiatu jarocińskiego (obejmującego wówczas także Pleszew) ponad 3,6 tys. osób.