Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu pilnie potrzebuje krwi o ujemnych grupach. Od kilku dni na stronie internetowej centrum, widnieją informacje o pustych bazach. W akcję oddawania krwi włączyli się się policjanci z Oddziału Prewencji poznańskiej policji.

/ Policja

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu alarmuje. Odnotowywane są duże braki krwi, zwłaszcza tej o ujemnych grupach. Oddawać krew mogą wszyscy - mówią policjanci, którzy oddawali krew w Oddziale Prewencji poznańskiej policji. Chętnych do dzielenia się pomocą nie brakowało.

Mam taką wewnętrzną motywację do tego, by pomagać innym i zdobyć odznakę Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Brakuje kilku litrów, ale idziemy do przodu - mówi jeden z funkcjonariuszy. Przede wszystkim chcemy nieść pomoc innym - dodaje drugi policjant, z którym rozmawiał nasz dziennikarz. Sam mam ujemną grupę. Wiem, że jest ważna. Warto pomagać innym.

Chętni do oddania krwi w Poznaniu mogą zgłaszać się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Marcelińskiej. Policjanci trzy razy w miesiącu organizują swoją zbiórkę w trzech różnych miejscach na terenie miasta.