W Pile, Lesznie, Koninie i Turku (Wielkopolskie) w dzień Wszystkich Świętych mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnej komunikacji publicznej. Rozwiązanie ma usprawnić dojazdy w okolice nekropolii.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Miejski Zakład Komunikacji w Pile uruchomił bezpłatne linie specjalne, dowożące zainteresowanych w okolice cmentarza komunalnego.



Autobusy linii specjalnych kursują z częstotliwością co 30 minut z Placu Zwycięstwa i z czterech pilskich osiedli: Koszyc, Jadwiżyna, Podlasia, Górnego w godz. 8.00 - 17.00. Autobusy dojeżdżają pod bramę cmentarza od strony ul. Przemysłowej.



Przejazdy liniami specjalnymi są bezpłatne. Linie regularne kursują w tym dniu według rozkładu świątecznego.



Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie, poza normalnym rozkładem jazdy, jaki obowiązuje w niedziele i święta, uruchomił dodatkowe linie autobusowe, kursujące bezpłatnie na cmentarze w Lesznie i Wilkowicach. Ponadto na terenie miasta przewoźnik udostępnił bezpłatny przewóz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które chcą udać się na cmentarze. Osobie niepełnosprawnej podczas podróży może towarzyszyć opiekun albo przewodnik.



Miejski Zakład Komunikacji w Koninie uruchomił w środę trzy linie specjalne dojeżdżające do cmentarzy. Decyzją prezydenta miasta tego dnia konińska komunikacja miejska jest bezpłatna.



Bezpłatne przejazdy w dzień Wszystkich Świętych zapewnił też samorząd Turku. Bezpłatne autobusy kursują do cmentarzy komunalnych w Turku i Słodkowie Kolonii.