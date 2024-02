W tej miejscowości można kupić wszystko! Wielkopolski Czacz słynie ze sprzedaży antyków, produktów kolekcjonerskich i innych staroci. Sprawdziliśmy jakie perełki można wyszperać podczas podróży do tej miejscowości.

Antyki, meble, ozdoby do ogrodu oraz inne skarby. Wszystko to można wyszperać w wielkopolskiej miejscowości Czacz, która słynie ze sprzedaży używanych staroci.

We wsi znajduje się ponad 80 punktów sprzedaży antyków i artykułów używanych. Kiedyś było tego więcej, prawie 350, ale czasy się trochę zmieniły - mówi w rozmowie z RMF FM jeden ze sprzedawców.

Mimo zmniejszającej się liczby pawilonów ze sprzedażą antyków, zainteresowanie wciąż jest wysokie.

Co można kupić w Czaczu?

Wzdłuż jednej z ulic Czacza obok siebie ustawionych jest kilkadziesiąt punktów sprzedaży antyków. Sąsiedzi prowadzą swoje biznesy obok siebie, a w wielu miejscach pracuje nawet kilku pracowników. Znaleźć można tu wszystko - mówią sprzedawcy oraz mieszkańcy.

Mamy antyki, meble, obrazy, różne starocie. Rowerów jest też całkiem sporo, a jak szuka pan części samochodowych to też coś znajdziemy - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM jeden ze sprzedawców.

Towar wystawiany jest w blaszanych garażach, pawilonach, stodołach oraz budynkach przerobionych na składy. Ja tu pracuję 15 lat, a samo to miejsce sprzedaje antyki od 1988 roku. To kawał historii - opowiada jedna ze sprzedawczyń.

W szafach znajdujących się w pawilonach wystawione są zdobione zastawy stołowe oraz przedmioty codziennego użytku sprzed kilkudziesięciu lat oraz starsze. Największy ruch mamy w weekend, zwłaszcza między 9 a 13. Większość sprzedawców przywozi towar w piątki lub sobotę rano, to ludzie przyjeżdżają po to co najświeższe - usłyszał nasz reporter.

"Ludzie przyjeżdżają z całej Polski i zza granicy"

Od rana widać przejeżdżające przez wieś samochody. Tablice rejestracyjne wskazują, że klienci przyjeżdżają z całej Polski. Znad morza przyjeżdżają lub też z południa kraju. Trafiają się też klienci zza granicy. Dużo Niemców i Norwegów przyjeżdża z przyczepami - tłumaczą sprzedawcy.

Klienci, z którymi rozmawiał nasz reporter przybyli dziś m.in. z Wrześni, Poznania, Gdańska oraz Bydgoszczy. W wielu przypadkach nie były to pierwsze zakupy w Czaczu.

Jesteśmy tu już chyba trzydziesty raz. Przyjeżdżamy z Bydgoszczy kilka razy w roku. Zostawiamy trochę pieniędzy, ale można znaleźć tu prawdziwe perełki. Lubimy dawać przedmiotom nowe życie - opowiadają dwie klientki jednego z punktów w Czaczu.

Jak dojechać do Czacza?

Chcąc dojechać do wielkopolskiego Czacza z Poznania należy kierować się na południe drogą ekspresową S5. Dojazd jest możliwy po zjeździe na węźle Śmigiel Północ. Droga z Poznania zajmuje ok 45 minut.