Uszkodzona została szyba pokazująca fundamenty dawnej kolegiaty w Poznaniu. Doszło do tego w miniony piątek. Prawdopodobnie był to akt wandalizmu. O sprawie poinformowano poznańską policję.

Plac Kolegiacki w Poznaniu / Miasto Poznań / Facebook

Fragment pl. Kolegiackiego z uszkodzoną szybą został odgrodzony i zabezpieczony. Instalacja została skonstruowana w taki sposób, że by zobaczyć fundamenty dawnej kolegiaty trzeba, stanąć na szybie.

Zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski przyznał w rozmowie z RMF FM, że uszkodzenie szyby to prawdopodobnie akt wandalizmu. Instalacja ma zostać wkrótce naprawiona.

Wykonawca generalny zamówił już szybę do wymiany. To jest odpowiednia szyba, zaprojektowana tak, by można po niej chodzić. Tego z dnia na dzień nie da się zrobić i musimy teraz czekać - powiedział Wiśniewski.

Władze miasta mają nadzieję, że instalację uda się naprawić do czasu rozpoczęcia jarmarku bożonarodzeniowego, który startuje 3 grudnia.