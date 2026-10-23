Ukraiński skrzypek podbił Poznań. Oto zwycięzca Konkursu Wieniawskiego

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Bohdan Luts zdobył pierwszą nagrodę w 17. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego. Jury organizowanego w Poznaniu wydarzenia ogłosiło wyniki rywalizacji w nocy z czwartku na piątek.

„Nauczyłem się tu bardziej wytrwale dążyć do celu”. Konkurs Wieniawskiego rozstrzygnięty

Konkurs Wieniawskiego to najstarszy międzynarodowy konkurs skrzypcowy na świecie. Tegoroczna edycja zaczęła się 8 października. W rywalizacji uczestniczyło 48 osób, w tym ośmioro uczestników z Polski. Reprezentanci naszego kraju odpadli na wcześniejszych etapach konkursu.

Bohdan Luts podczas finału 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego/fot. Marek Zakrzewski / PAP

W nocy z czwartku na piątek w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizatorzy ogłosili zwycięzców tegorocznej odsłony konkursu Wieniawskiego. Pierwszą nagrodę zdobył urodzony w 2004 r. we Lwowie Bohdan Luts. Drugie miejsca zajęła 19-letnia chińska skrzypaczka Jinzhu Li, a trzecie pochodząca z Korei Południowej 26-letnia SooBeen Lee.

To dla mnie bardzo wielki zaszczyt jako obywatela Ukrainy, by reprezentować mój kraj na międzynarodowym wydarzeniu o tak wysokim poziomie – powiedział w rozmowie z dziennikarzami zwycięzca konkursu.

Bohdan Luts podczas finału 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego/fot. Marek Zakrzewski / PAP

Laureat podziękował m.in. swoim nauczycielom. Mówiąc o rywalizacji w Poznaniu, zaznaczył, że był to bardzo długi konkurs z wieloma zróżnicowanymi etapami.

Nauczyłem się tu bardziej wytrwale dążyć do celu. Mam nadzieję, że przygotuje mnie to do nadchodzących koncertów. To było niezwykle pożyteczne doświadczenie – podkreślił.

Bohdan Luts. Kim jest zwycięzca Konkursu Wieniawskiego?

Luts kształcił się w Międzynarodowej Akademii Muzycznej Menuhina (International Menuhin Music Academy) w Szwajcarii. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Muzyki i Sztuki Miasta Wiednia (Music and Arts University of the City of Vienna).

W 2023 r. jako 18-latek zdobył I nagrodę w prestiżowym Międzynarodowym Konkursie im. Long-Thibaud w Paryżu, a także Nagrodę Publiczności, Nagrodę Krytyków Muzycznych oraz Nagrodę Orkiestry Gwardii Republikańskiej. Rok wcześniej wywalczył I nagrodę w konkursie Carl Nielsen International Competition w Danii.

Bohdan Luts, zwycięzca 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego/fot. Jakub Kaczmarczyk / PAP

Koncertował na międzynarodowych festiwalach m.in. w Szwajcarii, Finlandii, Francji oraz we Włoszech. Jako solista występował z takimi zespołami jak Copenhagen Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Łotewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna oraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lwowskiej.

„Nie mamy tutaj przegranych”

W ostatnich, czwartkowych występach przed jury finaliści konkursu zaprezentowali koncert skrzypcowy nr 1 fis-moll op. 14 oraz koncert skrzypcowy nr 2 d-moll op. 22 Henryka Wieniawskiego.

Ogłaszając wyniki, przewodniczący jury Bartłomiej Nizioł zaznaczył, że skład sędziowski miał trudne zadanie, bo oceniał zarówno sztukę, jak i wspaniałych artystów.

Przewodniczący jury Bartłomiej Nizioł podczas ogłoszenia wyników finału 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego/fot. Jakub Kaczmarczyk / PAP

Chciałabym podkreślić, że nie mamy tutaj przegranych. Dziękuję wam bardzo serdecznie za te wspaniałe momenty. Wszyscy jesteście bohaterami, ale ktoś musiał wygrać – powiedział.

W piątek i sobotę laureaci wystąpią na koncertach w Poznaniu, a w niedzielę w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Najstarszy międzynarodowy konkurs skrzypcowy na świecie

Konkurs Wieniawskiego po raz pierwszy odbył się w 1935 r. w Warszawie. Kolejną edycję zorganizowano dopiero po 17 latach, w 1952 r. w Poznaniu. Od tamtej pory konkurs odbywa się w stolicy Wielkopolski co pięć lat – do 1977 r., a następnie od 1981 roku. Poprzedni odbył się w 2022 r. – jego termin zmieniono z powodu pandemii Covid-19.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 252 kandydatów z 36 krajów. Po preselekcji zakwalifikowano 50 osób, przy czym tuż przed rozpoczęciem konkursu dwie z nich zrezygnowały z przyczyn osobistych. Uczestnicy konkursu mają od 18 do 30 lat.

Pula nagród w tegorocznej odsłonie imprezy wyniosła 120 tys. euro, z czego dla zdobywcy I nagrody zarezerwowano 60 tys. euro brutto. Dla uczestników przygotowano także szereg nagród specjalnych i pozaregulaminowych.

Konkurs organizuje Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego. Wydarzenie jest współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, a także samorządy Wielkopolski i Poznania.