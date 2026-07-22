Ukrainiec związał ochroniarza i ukradł sejf. Policyjna obława w Wielkopolsce

RMF24

Dramatyczne sceny rozegrały się nad ranem w jednej z firm w Kórniku w Wielkopolsce. Zamaskowany napastnik wtargnął do budynku, terroryzując ochroniarza bronią i nożem. Policja po kilku godzinach zatrzymała sprawcę. Okazał się nim 42-letni obywatel Ukrainy.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, 42-letni obywatel Ukrainy, zamaskowany i uzbrojony w pistolet hukowy oraz nóż, wtargnął do pomieszczenia ochrony w jednej z firm w Kórniku w Wielkopolsce.

Mężczyzna związał ochroniarza, następnie splądrował pomieszczenia biurowe, zabierając stalowy sejf, a także telefon i kluczyki do firmowego samochodu.

Napastnik załadował kasę pancerną do auta i odjechał z miejsca zdarzenia. Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania.

Policyjna obława i szybkie zatrzymanie

Funkcjonariusze wkrótce po napadzie odnaleźli porzucony samochód w pobliżu zabudowań, a obok niego stalowy sejf, którego – mimo prób zniszczenia zamka – sprawcy nie udało się otworzyć.

W sejfie znajdowało się 3200 złotych.

Dzięki intensywnym działaniom operacyjnym policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy. Po kilku godzinach od napadu 42-latek został zatrzymany.

Usłyszał już zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi, kradzieży samochodu, telefonu i sejfu.

Zatrzymany trafił do aresztu. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet 20 lat pozbawienia wolności.