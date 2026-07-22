Ukrainiec związał ochroniarza i ukradł sejf. Policyjna obława w Wielkopolsce

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, 42-letni obywatel Ukrainy, zamaskowany i uzbrojony w pistolet hukowy oraz nóż, wtargnął do pomieszczenia ochrony w jednej z firm w Kórniku w Wielkopolsce.
Mężczyzna związał ochroniarza, następnie splądrował pomieszczenia biurowe, zabierając stalowy sejf, a także telefon i kluczyki do firmowego samochodu.
Napastnik załadował kasę pancerną do auta i odjechał z miejsca zdarzenia. Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania.
Policyjna obława i szybkie zatrzymanie
Funkcjonariusze wkrótce po napadzie odnaleźli porzucony samochód w pobliżu zabudowań, a obok niego stalowy sejf, którego – mimo prób zniszczenia zamka – sprawcy nie udało się otworzyć.
W sejfie znajdowało się 3200 złotych.
Dzięki intensywnym działaniom operacyjnym policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy. Po kilku godzinach od napadu 42-latek został zatrzymany.
Usłyszał już zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi, kradzieży samochodu, telefonu i sejfu.
Zatrzymany trafił do aresztu. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet 20 lat pozbawienia wolności.