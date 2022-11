Pleszewski szpital przygotowuje się do montażu nowego rezonansu magnetycznego. Obecnie trwa przygotowanie pomieszczeń do zainstalowania nowego urządzenia, które będzie działało najpóźniej w grudniu. Szpital nie pozbawi jednak nikogo dostępu do badań - zapewniają przedstawiciele lecznicy. Przez okres instalacji, badania będą wykonywane w rezonansie kontenerowym.

/ Shutterstock Szpital w Pleszewie przygotowuje pomieszczenia do montażu nowego rezonansu. Urządzenie pojawi się w lecznicy najpóźniej w grudniu. W związku z pracami przygotowawczymi pacjenci muszą liczyć się z utrudnieniami. Kupując nowy rezonans postawiliśmy warunek, by firma instalująca aparat zagwarantowała nam urządzenie zastępcze. Chcieliśmy zachować ciągłość badań oraz terminy ustalone z naszymi pacjentami, dlatego też przewidziano uruchomienie na czas trwania prac, mobilnego rezonansu w kontenerze. Ten ustawiono obok pracowni. Przewidujemy, że przez cały listopad pacjenci z zaplanowanym na ten okres badaniem, będą zgłaszali się do rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej w dotychczasowym miejscu. Stamtąd zostaną skierowani piętro niżej do rezonansu w kontenerze. Prowadzi do niego drogą oznaczona graficznie. Z tego powodu nie będzie możliwe zapewnienie pełnego komfortu cieplnego, dlatego prosimy pacjentów o wyrozumiałość - powiedział Błażej Górczyński, prezes PCM. Szpital chcąc zminimalizować niedogodności zainstalował też specjalny rękaw prowadzący z budynku do kontenera. Utrudnienia są chwilowe, ale dzięki temu nasi pacjenci uzyskają dostęp do znacznie bardziej zaawansowanego technologicznie rezonansu, który ma rozszerzoną paletę badań i znacznie większą precyzję - dodał prezes szpitala. Zobacz również: Wpadł podczas kradzieży drewna z lasu. Uchwyciły go kamery

