Tragiczny wypadek w sortowni śmieci. Mężczyzna zginął pod paletami z cegłami

RMF24

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Dziś rano w miejscowości Pławce w powiecie średzkim w Wielkopolsce doszło do tragicznego wypadku. Mężczyzna został przygnieciony przez palety z cegłami. Pomimo szybkiej akcji ratunkowej, życia 44-latka nie udało się uratować.

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb po godz. 9.00.

Z informacji przekazanych przez oficera dyżurnego wynikało, że w miejscowości Pławce w sortowni odpadów mężczyzna został przygnieciony przez palety z cegłami. Na miejsce natychmiast skierowano trzy zastępy straży pożarnej.

Strażacy po przybyciu wyciągnęli mężczyznę spod palet. Niestety, mimo szybkiej interwencji, nie udało się uratować poszkodowanego. 45-letni mężczyzna zmarł.

Policja ustala szczegółowe okoliczności tragedii.