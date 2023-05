Zwęglone ciało mężczyzny znaleźli strażacy w opuszczonym budynku, w którym wybuchł pożar. Do tragicznego zdarzenia doszło w Koninie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Oficer prasowy konińskiej PSP st. kpt. Sebastian Andrzejewski przekazał, że zgłoszenie o pożarze opuszczonej kamienicy przy ul. 3 maja strażacy otrzymali po godz. 15. Akcja gaśnicza trwała dwie godziny.

Jak podał, pożar objął budynek przylegający ścianami do sąsiednich domów. Gdy przyjechaliśmy na miejsce, płomienie wychodziły już ponad dach. Nie wpuszczaliśmy strażaków do środka, bo to zagrażałoby ich życiu - zaznaczył strażak. Dodał, że ogień strawił m.in. drewnianą klatkę schodową budynku.

W czasie przeszukania pomieszczeń znaleziono zwęglone zwłoki mężczyzny - wskazał.