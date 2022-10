Od 21 do 23 października potrwają poznańskie Targi Regionów i Produktów Turystycznych "Tour Salon". Wydarzenie zostanie zorganizowane na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Towarzyszyć im będą targi Caravans Salon Poland - podaje portal poznan.naszemiasto.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Podczas imprezy będzie można znaleźć nowe kierunki podróży zarówno wakacyjnych, jak i weekendowych, posłuchać relacji znanych podróżników, porozmawiać o wspólnych zainteresowaniach i pasji do zwiedzania Polski i świata. Będzie to też okazja do wymiany doświadczeń.

Ekspozycja i program wydarzeń będą zachęcać do odkrywania nie tylko nowych destynacji, ale także nowych pasji i nowych sposobów spędzania wolnego czasu.

W gronie wystawców targów od lat są: miasta, gminy, powiaty, organizacje promocji turystyki, regiony turystyczne, dostawcy usług transportowych i innych usług w turystyce.

Caravans Salon Poland i Festiwal Podróżniczy Śladami Marzeń

Równolegle z targami Tour Salon odbędą się targi: Caravans Salon Poland, które corocznie przyciągają tysiące miłośników i pasjonatów turystyki caravaningowej.

Do dyspozycji zwiedzających będą kampery, przyczepy kempingowe, zabudowy, akcesoria biwakowe i usługi związane np. z wypożyczeniem kampera czy planowaniem podróży.

W czasie trwania targów odbędzie się Zlot Caravaningowy oraz strefy specjalne Retro i Vanlife.

Integralną częścią targów Tour Salon jest Festiwal Podróżniczy Śladami Marzeń, który będzie świętował jubileusz 10-lecia.