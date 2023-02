W pierwszych tramwajach MPK Poznań zostały już zamontowane terminale do płatności zbliżeniowych. Umożliwiają one zakup jednorazowych biletów czasowych lub 24-godzinnych przy użyciu zbliżeniowej karty płatniczej lub smartfona. System działa już także w autobusach wszystkich operatorów w komunikacji podmiejskiej.

Terminale płatnicze. MPK Poznań / MPK Poznań / Materiały prasowe

Terminale zainstalowane zostaną w każdym pojeździe przewożącym pasażerów w Poznaniu i aglomeracji, na których obowiązują taryfy ZTM. Łącznie będzie ich 760. Najwięcej, bo aż 560, pojawi się w tramwajach i autobusach MPK Poznań.

W pierwszej kolejności są one montowane w tramwajach

W 60 pojazdach już można korzystać z terminali. Zakończenie montażu we wszystkich planowane jest na przełomie lutego i marca. Po ich zainstalowaniu w tramwajach, terminale pojawią się w autobusach MPK Poznań. Z uwagi na bardzo dużą liczbę urządzeń, zakończenie prac związanych z uruchomieniem systemu w całej aglomeracji jest planowane w I kwartale 2023 r.

Montaż urządzeń oznacza, że w momencie, kiedy pojawią się one w pojeździe, będą automatycznie gotowe do użytku. Pojazdy, w których system już działa, będą oznaczone specjalnymi naklejkami. Mają one szczególne znaczenie w przypadku tramwajów składających się z dwóch wagonów - terminal będzie znajdował się w pierwszym z nich.

Pierwsze urządzenia do sprzedaży biletów za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych zostały zamontowane i uruchomione w listopadzie ubr. w autobusach PUK Komorniki. W grudniu system zaczął działać w autobusach Translubu z Lubonia i Rokbusu z Rokietnicy, a w kolejnym miesiącu w autobusach pozostałych pięciu operatorów: Transkom Czerwonak, Kombus Kórnik, TPBUS Tarnowo Podgórne, ZKP Suchy Las i ZK Kleszczewo.

Większa i bezpieczna sieć sprzedaży

Nowy system znacznie rozszerza sieć sprzedaży, ponieważ nie ma potrzeby zakupu papierowego biletu przed wejściem do pojazdu. Należy pamiętać o tym, że bilet nie jest drukowany, a terminal nie wydaje potwierdzenia transakcji.

Operator terminali, Mennica Polska, posiada specjalistyczny certyfikat PCI DSS. Potwierdza on, że wszystkie informacje powiązane z kartą płatniczą klienta, w tym dane osobowe oraz numery PIN są szyfrowane, przesyłane i przechowywane z zachowaniem rygorystycznych procedur.

Open Payment System jest nowoczesny, bezpieczny oraz wygodny i prosty w użytkowaniu. To także rozwiązanie ekologiczne i oszczędne ponieważ bilety nie są drukowane, funkcjonują wyłącznie w postaci elektronicznej.

Wybierz, zbliż i jedź - system jest wygodny i prosty

Dla pasażerów uruchomienie możliwości zakupu biletu w autobusie lub tramwaju to oszczędność czasu i większa wygoda korzystania z transportu publicznego. Jak to działa? Po wejściu do autobusu lub tramwaju, na ekranie przyjaźnie zaprojektowanego terminala wystarczy wybrać bilet, a następnie przyłożyć do czytnika kartę płatniczą lub smartfon obsługujący technologię HCE lub NFC. Akceptacja transakcji trwa tylko pół sekundy. To prosty, szybki i ekologiczny sposób kupowania biletu w komunikacji miejskiej.

Pasażerowie będą mieli do dyspozycji zakup jednorazowych biletów czasowych: do 15 minut (4 zł w taryfie normalnej), do 45 minut (6 zł) i do 90 minut (8 zł) oraz krótkookresowy bilet 24-godzinny w cenie 15 zł (na strefę A) lub 20 zł (na strefę A+B+C+D). Dostępne będą również bilety ulgowe.

Pakiet informacji dotyczący nowej możliwości zakupu biletów znajduje się na specjalnie stworzonym Portalu pasażera - www.opspoznan.pl, w którym będzie można np. sprawdzić historię zakupionych biletów, wystąpić o fakturę czy złożyć reklamację.

Jak wygląda kontrola biletów?

Jeśli transakcja została wykonana kartą zbliżeniową, to właśnie ona powinna zostać przyłożona do czytnika kontrolera. Jeśli podróżny będzie płacił za bilet smartfonem z podpiętą kartą, wówczas do czytnika kontrolera będzie trzeba zbliżyć telefon, pamiętając, żeby mieć włączony NFC. Ważność swojego biletu będzie można sprawdzić w terminalu zainstalowanym w autobusie lub tramwaju, którym aktualnie podróżujemy.

Dla każdej transakcji zakupu biletu system generuje specjalny numer, tzw. token w postaci ciągu znaków. W przypadku kontroli uprawnienie do przejazdu potwierdzamy kartą płatniczą lub urządzeniem mobilnym, w zależności od tego, w jaki sposób realizowaliśmy transakcję. W praktyce osoba kontrolująca nie ma dostępu ani do numeru karty ani do środków na koncie pasażera. Po zbliżeniu karty lub smartfona do czytnika kontroler dostaje jedynie potwierdzenie, czy w momencie kontroli dany pasażer posiada zakupiony i ważny bilet.