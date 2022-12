W okresie świątecznym wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Poznaniu. W sobotę przywrócono połączenie na wyremontowanej części trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST).

Poznański magistrat poinformował, że w sobotę (24 grudnia) wszystkie linie tramwajowe i większość linii autobusowych dziennych będzie funkcjonować do godz. 16.00. Od godz. 16.00 uruchomione zostaną linie nocne.

Komunikacja miejska będzie funkcjonować zgodnie z nocnym rozkładem jazdy do niedzieli, do godz. 12.00. Później tramwaje i większość linii autobusowych pojadą zgodnie ze świątecznym rozkładem.



W nocy z 26 na 27 grudnia komunikacja nocna będzie działać według rozkładu jazdy z niedzieli na poniedziałek, a od wtorku do piątku obowiązywać będzie roboczy rozkład jazdy z ograniczeniami spowodowanymi przerwą świąteczną w szkołach i na uczelniach.

Tramwaje kursują po wyremontowanym fragmencie PST

Od soboty na wyremontowanym fragmencie PST kursują tramwaje linii nr 3, które z ul. Słowiańskiej jadą dolną częścią trasy do Dworca Zachodniego, a stamtąd przez Głogowską i Roosevelta, na Winogrady i Naramowice do przystanku Błażeja.

Z kolei, aby zapewnić dojazd na poznański Górczyn wznowiono funkcjonowanie linii nr 8, której tramwaje kursują na trasie: Górczyn - Głogowska - rondo Kaponiera - Roosevelta - Dąbrowskiego - Ogrody.

Remont trasy PST rozpoczął się w sierpniu. Ze względów finansowych inwestycję podzielono na dwa etapy: z centrum do ul. Słowiańskiej oraz od przystanku Słowiańska do przystanku Szymanowskiego. Pierwotnie uruchomienie komunikacji na odcinku centrum - Słowiańska planowano na styczeń 2023 r.

W połowie grudnia władze miasta poinformowały, że po niecałych pięciu miesiącach od rozpoczęcia prac, pierwszy zmodernizowany fragment jest już prawie gotowy. W piątek na trasie PST od centrum do przystanku Słowiańska przeprowadzono przejazdy techniczne.

Próby przeprowadzone po wykonanych pracach remontowych potwierdziły, że możliwa jest bezpieczna eksploatacja torowiska - zapewniono w komunikacie magistratu. W związku z brakiem możliwości zawrócenia na pętli, trasę obsługiwać będzie tabor dwukierunkowy. Przed przystankiem Słowiańska zainstalowano specjalny rozjazd nakładkowy, który po zakończeniu przebudowy całej trasy PST zostanie zdemontowany.

Zgodnie z umową prace remontowe na pozostałej części trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju mają zakończyć się na przełomie maja i czerwca.