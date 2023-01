Lodowisko, gorące kakao czy darmowe lekcje jazdy na łyżwach - to niektóre atrakcje jakie czekają na poznaniaków już od 6 stycznia na pl. Wolności. Wszystko to w ramach Zimowego Miasteczka, które będzie czynne aż do 26 lutego.

/ poznan.pl / Aktywnie, klimatycznie i smacznie zapowiada się zima w sercu Poznania. Na Placu Wolności już jutro - 6 stycznia rusza Zimowe Miasteczko. Nie zabraknie grzanego wina, pysznego kakao, a także kulinarnych smakołyków i słodkości. Przez 7 dni w tygodniu fani łyżwiarstwa będą mogli skorzystać z lodowiska. Będzie ono czynne od poniedziałku do czwartku i w niedziele w godz. 11:00-21:00, natomiast w piątki i soboty od godz. 11:00 do 22:00.

W poniedziałki w godz. 11:00-12:00 dzieci będą mogły poślizgać się za darmo. Dla początkujących łyżwiarzy przygotowano też ofertę darmowych lekcji. Zajęcia będą się odbywać w każdą środę o godz. 19:00 (obowiązują wejściówki na lodowisko).



Oprócz tego organizatorzy zaplanowali bogaty program kulturalny, który rozpocznie się w niedzielę, 8 stycznia oficjalnym otwarciem Zimowego Miasteczka. Na koniec odbędzie się show na lodzie. Najmłodsi - co sobotę (od 14 stycznia) - o godz. 14:00 będą mogli zobaczyć spektakle, a w niedziele wziąć udział w spotkaniu z Elzą z filmu "Kraina lodu" na lodowisku. Zimowe Miasteczko będzie czynne do 26 lutego.

