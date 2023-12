Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał dziś prawomocny wyrok w sprawie byłego policjanta - Krystiana G. - który w 2021 roku w Nowym Świecie koło Leszna śmiertelnie potrącił 13-latkę. Skazał go na 7 lat i 3 miesiące więzienia. Dziewczynka prawidłowo przejeżdżała wówczas rowerem przez przejazd, a mężczyzna po spożyciu narkotyków pędził samochodem prawie 130 kilometrów na godzinę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W lipcu Sąd Rejonowy w Lesznie skazał Krystiana G. na 5 lat i 3 miesiące pozbawienia wolności i orzekł wobec niego 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna odpowiadał wówczas z wolnej stopy. Sąd w Lesznie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny - ten jednak zniknął.

Nie było go w sądzie także dzisiaj, kiedy Sąd Okręgowy ogłaszał prawomocny już wyrok 7 lat i 3 miesięcy więzienia za potrącenie dziewczynki i za posiadanie narkotyków.

Sędzia Dariusz Śliwiński podkreślił w uzasadnieniu wyroku, że zebrany w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje na winę oskarżonego. Dodał, że argumenty podawane w apelacji przez obrońcę oskarżonego - dotyczące m.in. słabej widoczności na drodze, oślepiającego słońca, czy tego, że Krystian G. jechał zdecydowanie wolniej, niż ocenili biegli - zdaniem sądu w żadnej mierze nie zasługują na uwzględnienie i są jedynie "całkowicie niewiarygodną linią obrony".

Oskarżony sam przyznał, że tą drogą jeździł praktycznie codziennie od 6 lat w związku z tym trudno tutaj stwierdzić, by była taka możliwość, że nagle coś go na tej drodze zaskoczyło, a już zwłaszcza ukształtowanie jej i położenie poszczególnych elementów infrastruktury drogowej - mówił s. Śliwiński.

Pełnomocniczka oskarżycielki posiłkowej, matki zmarłej dziewczynki, adw. Anna Ratajczak powiedziała mediom po ogłoszeniu wyroku, że czuje się usatysfakcjonowana orzeczeniem sądu. Uważamy, że ta kara jest sprawiedliwa. Mimo wszystko czekamy na wydanie listu gończego, to jest w tej chwili kluczowe. Jeżeli ktokolwiek zna osobę oskarżonego, liczymy na to, że zgłosi organom ścigania jego miejsce pobytu - podkreśliła.

Do wypadku doszło w połowie lipca 2021 roku na przejściu pieszo-rowerowym obok leśniczówki Nowy Świat. 13-latka trafiła do poznańskiego szpitala. Jej życia niestety nie udało się uratować.

Według ustaleń śledczych, kierujący samochodem były policjant Krystian G., był stanie po użyciu substancji odurzających. Jak wskazywały lokalne media. Prokuratura Rejonowa w Lesznie ostatecznie nie przestawiła mężczyźnie zarzutu spowodowania wypadku pod wpływem narkotyków, ponieważ "do czynu doszło w stanie +po użyciu+, który jest wykroczeniem, a nie przestępstwem".