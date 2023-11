Miesiąc do wigilii Bożego Narodzenia! W Poznaniu trwają przygotowania do jednej z największych kolacji wigilijnych w kraju. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich do wspólnego stołu zasiądzie tysiąc sto osób. To bezdomni, samotni oraz potrzebujący

Wigilia dla osób potrzebujących, samotnych i bezdomnych, organizowana przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej / Paweł Jaskółka / PAP Miesiąc został do wigilii Bożego Narodzenia. W Poznaniu trwają już przygotowania do jednej z największych kolacji wigilijnych w kraju. Przy jednym stole zasiądzie w sumie 1100 osób. To przede wszystkim osoby bezdomne, samotne oraz w trudnej sytuacji materialnej. Tradycyjną kolację wigilijną przygotowują dla nich wolontariusze Caritas oraz siostry zakonne. Będzie tradycyjnie - a zatem karp, barszcz, pierogi no i prezenty. Bardzo ważny jest dla nas ten aspekt ludzki. To nie jest tak, że ludzie przychodzą tylko po jedzenie. Chcemy, by te osoby, które się pojawią czuły się jak w prawdziwym domu, by czuły się ugoszczone. Na każdego będzie czekała kolacja, podarek, będą kolędy, specjalnie przybrany stół. Tworzymy prawdziwie rodzinną atmosferę - mówi Maria Książkiewicz, rzeczniczka Caritas Poznań. Wolontariusze czekają na pomoc w organizacji wigilii dla potrzebujących. Zbierane są pieniądze na zakup potrzebnych artykułów. Można też samemu sprezentować bożonarodzeniowe paczki. Na stronie internetowej Caritas Poznań dostępne są informacje o różnych formach pomocy wolontariuszom. Zobacz również: Nowy lokator w poznańskim zoo. Waży blisko 100 kg

