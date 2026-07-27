Rusza remont na węźle Poznań Komorniki. Utrudnienia na A2

RMF24

Już od poniedziałku kierowcy korzystający z autostrady A2 w okolicach Poznania muszą przygotować się na spore zmiany. Spółka Autostrada Wielkopolska SA rozpoczyna remont nawierzchni na węźle Poznań Komorniki. Prace będą prowadzone etapami, a kierowcy muszą liczyć się z objazdami i ograniczeniami prędkości. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieni i jak zaplanować trasę, by uniknąć korków.

Od poniedziałku (27 lipca) rusza długo zapowiadany remont nawierzchni na jednym z kluczowych węzłów autostrady A2 – Poznań Komorniki.

Prace obejmą wymianę warstwy ścieralnej na wszystkich łącznicach węzła oraz na fragmentach ul. Głogowskiej i ul. Poznańskiej w jego pobliżu.

Prace prowadzone etapami – przejazd wciąż możliwy

Remont został zaplanowany tak, by zminimalizować utrudnienia dla kierowców.

Roboty rozpoczynają się po zakończeniu wcześniejszych prac na węźle Poznań Krzesiny, a przez cały czas trwania remontu kierowcy będą mogli dojechać we wszystkich kierunkach. Tam, gdzie będzie to możliwe, ruch zostanie skierowany pozostałymi łącznicami węzła. W innych przypadkach pojawią się objazdy.

W pierwszym etapie budowlańcy skupią się na pasie szybkim ul. Głogowskiej w kierunku Komornik oraz na łącznicy relacji Świecko (A2) – Komorniki. Objazd dla pojazdów jadących ze Świecka do Komornik poprowadzi pozostałymi łącznicami węzła.

Fot. ZDM Poznań

Ograniczenia prędkości i objazdy

Kolejne etapy obejmą pas wolny ul. Głogowskiej w kierunku Komornik oraz łącznice relacji Poznań – Świecko (A2) i Warszawa (A2) – Komorniki.

Na ul. Głogowskiej ruch będzie prowadzony pasem szybkim, ale z ograniczeniem prędkości do 60 km/h w obrębie prowadzonych prac.

Dla kierowców jadących z Poznania i chcących wjechać na A2 w kierunku Świecka objazd zostanie poprowadzony łącznicami węzła Poznań Komorniki. Z kolei ci, którzy podróżują autostradą A2 od strony Warszawy i chcą dojechać do Komornik, również zostaną skierowani na objazd.