Ponad 20 mln zł stracili poszkodowani w wyniku działania zorganizowanej grupy przestępczej, która bezprawnie uzyskiwała dostępy do rachunków bankowych i wypłacała z nich pieniądze. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali kolejnego podejrzanego, którego rola w gangu była kluczowa.

/ CBZC / Policja

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Poznaniu.

Grupa funkcjonowała od 2018 do 2021 roku w całej Polsce.

Jak działali przestępcy? Wprowadzali w błąd operatorów sieci telefonii komórkowych, co do tożsamości abonentów i bezprawnie zmieniali karty SIM z numerami, które były używane do autoryzacji transakcji w bankowości elektronicznej. Następnie wprowadzali w błąd pracowników banków i po bezprawnym pozyskaniu albo zmianie loginów i haseł mieli dostęp do rachunków bankowych i przejmowali zgromadzone na nich pieniądze.

Skradzione pieniądze przestępcy przeznaczali na zakup złota, walut i wartościowego sprzętu elektronicznego.

W czerwcu funkcjonariusze poznańskiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali na Mazowszu jednego z najważniejszych członków grupy. Zajmował się on m.in. nieuprawionym pozyskiwaniem loginów i haseł dostępu oraz informacji o sumach zgromadzonych na rachunkach bankowych pokrzywdzonych.

W mieszkaniu zatrzymanego zabezpieczono m.in. potwierdzenia zakupu kryptowalut, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, elektroniczne nośniki danych i liczarkę do banknotów.

Wobec zatrzymanego mężczyzny poznański sąd zastosował na wniosek prokuratury trzymiesięczny areszt.

Do tej pory w tej sprawie zarzuty usłyszało 16 podejrzanych. Grozi im do 15 lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.