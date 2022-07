Michał Kraszkiewicz zdobył największą liczbę głosów w niedzielnych przedterminowych w wyborach na wójta w gminie Żelazków (woj. wielkopolskie). W drugiej turze zmierzy się on z Adamem Jakubowskim – powiedziała PAP przewodnicząca gminnej komisji wyborczej Anna Sar.

Zdjęcie ilustracyjne / PaB / RMF FM

Jak dodała Sar, na Michała Kraszkiewicza zagłosowało 1514 osób. Z kolei na Adama Jakubowskiego oddano 895 głosów.

Ile głosów otrzymali kandydaci?

W niedzielnych przedterminowych wyborach o fotel wójta gminy Żelazków ubiegało się siedem osób. Zarejestrowanych było dziewięć komitetów wyborczych, ale ostatecznie dwa nie wystawiły kandydatów.

Na zamieszkałych w gminie 9471 mieszkańców uprawnionych do głosowania było 7581. Do urn wyborczych poszło 3476 osób, czyli 46 procent uprawnionych do głosowania.

Największym poparciem wśród wyborców cieszył się komisarz wyborczy Michał Kraszkiewicz, który był wyznaczony na osobę kierującą gminą do czasu wyłonienia w wyborach nowego wójta. Na drugim miejscu z liczbą 895 głosów uplasował się Adam Jakubowski, syn byłego wójta.

Oto wyniki pozostałych kandydatów:

Bogdan Muszyński - 488 głosów,

- 488 głosów, Włodzimierz Czarnecki - 64 głosy,

- 64 głosy, Agnieszka Dumańska - 130 głosów,

- 130 głosów, Alicja Łuczak - 177 głosów,

- 177 głosów, Zbigniew Orlicz-Błoński - 208 głosów.

Jak poinformowała Anna Sar, druga tura wyborów odbędzie się 24 lipca.

Komentarz Michała Kraszkiewicza

Jestem bardzo zadowolony, cieszę się, że mieszkańcy przyszli do wyborów. Mam nadzieję, że w drugiej turze frekwencja będzie wyższa i zobaczymy piątkę z przodu. To będzie czytelna deklaracja, że co najmniej połowa mieszkańców zabrała głos w tej sprawie - powiedział PAP 37-letni Michał Kraszkiewicz, który obowiązki włodarza gminy przejął z początkiem maja.

Przedterminowe wybory w Żelazkowie to konsekwencja wygaśnięcia mandatu wójta gminy Żelazków. Poprzedni wójt Sylwiusz J., znany opinii publicznej z powodu jego agresywnych zachowań pod wpływem alkoholu, stracił mandat po uprawomocnieniu się dwóch wyroków sądowych z oskarżenia publicznego.

Został skazany za napaść na policjanta podczas I Marszu Równości w Kaliszu i znieważenie strażaków. Na swoim kącie ma łącznie pięć wyroków.