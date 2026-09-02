Prezes klubu sportowego z Wielkopolski aresztowany. W tle wyłudzenie dotacji

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Sąd Rejonowy w Koninie w województwie wielkopolskim aresztował na trzy miesiące Kamila S., podejrzanego o oszustwa i wyłudzenie ponad 6 milionów złotych dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, o czym poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koninie prok. Sylwia Lewandowska.

Kamil S. został aresztowany we wtorek na wniosek prokuratora. Śledczy zarzucili mężczyźnie oszustwa i wyłudzenie ponad 6 mln zł dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych na szkodę Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin oraz Starostwa Powiatowego w Koninie.

Uzasadnienie decyzji o aresztowaniu Kamila S.

Sąd uznał, że wysoka kara, która grozi mężczyźnie (od 3 do 20 lat pozbawienia wolności) i obawa utrudniania przez Kamila S. śledztwa uzasadniają jego aresztowanie - przekazała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koninie prok. Sylwia Lewandowska. Kamil S. to prezesem klubu sportowego LKS Ślesin. Stowarzyszenie prowadziło szkołę mistrzostwa sportowego, liceum ogólnokształcące i bursę szkolną w Ślesinie. Na ten cel klub otrzymywał dotacje od powiatu konińskiego.

Klub otrzymywał dotacje na prowadzenie szkół i bursy

Podczas styczniowej sesji rady powiatu konińskiego o problemach we współpracy z LKS Ślesin poinformowała starosta konińska Katarzyna Fryza. Jak przekazała, klub od września 2022 roku otrzymywał od powiatu dotację na prowadzenie szkół i bursy. Na początku 2025 roku stowarzyszenie nie złożyło rozliczenia za poprzedni rok i nie zawnioskowało o dotację na 2026 r.

Zdaniem Fryzy, z korespondencji z władzami klubu wynikało, że LKS Ślesin posłużył się w części nieprawdziwymi danymi. Starostwo złożyło zawiadomienie do prokuratury dot. wyłudzenia dotacji i wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.

Z kolei w maju br. lokalny portal z Konina lm.pl poinformował, że pokrzywdzona miała zostać również gmina Ślesin, która przyznała klubowi dotację na szkolenie uzdolnionych sportowo. Stowarzyszenie miało wprowadzić samorząd w błąd co do sposobu i celu, na jaki przeznaczono 150 tys. zł przyznane na 2023 r. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Koninie.