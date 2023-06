Na poznańskim Łazarzu nie będzie można kupić alkoholu pomiędzy godz. 22 a 6 rano – taką decyzję podjęli poznańscy radni podczas wtorkowej sesji.

Zdjęcie ilustracyjne

Jak poinformował we wtorek poznański magistrat, uchwała miejskich radnych "zakazuje sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży we wszystkie dni tygodnia między godziną 22 a 6 rano".

"Oznacza to, że np. o godzinie 23 będzie można wypić piwo w pubie, czy w ogródku restauracji - ale nie będzie już można kupić go w sklepie ani na wynos" - wyjaśniono.

Urząd Miasta Poznania wskazał, że radni mogli podjąć taką decyzję, ponieważ pozwoliła im na to nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jak podano, "dała ona gminom szereg nowych możliwości ograniczenia dostępności alkoholu. O to, aby z nich skorzystać, poprosili członkowie Rady Osiedla św. Łazarz".

"Radni osiedlowi podkreślali, że działające w tym rejonie sklepy, które prowadzą nocną sprzedaż napojów alkoholowych, są dla mieszkańców uciążliwe. Problemem jest hałas, jaki powodują auta, nadjeżdżające pod sklepy z alkoholem, a także duża liczba osób, które kupują tam alkohol, a następnie piją go w miejscach publicznych. To zaś prowadzi do częstych zakłóceń porządku" - wskazano.

Łazarz to już kolejna dzielnica w Poznaniu, gdzie wprowadzono taki zakaz. W 2018 roku miejscy radni podjęli decyzję o ograniczeniu sprzedaży alkoholu na terenie osiedla Stare Miasto