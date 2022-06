​W Poznaniu rozpoczną się XIV Dni Romana Wilhelmiego. Artysta urodził się w tym mieście 6 czerwca 1936 r. Od 2008 r. w stolicy Wielkopolski organizowane są wydarzenia upamiętniające jego twórczość. Aktor pamiętany jest przede wszystkim z ról w serialach "Czterej pancerni i pies", "Alternatywy 4" i "Kariera Nikodema Dyzmy".

Pomnik aktora Romana Wilhelmiego w Poznaniu / Łukasz Ogrodowczyk / PAP

Dni Romana Wilhelmiego w Poznaniu mają swoją odsłonę czerwcową i listopadową. Wydarzenia organizowane są w okolicy kolejnych rocznic urodzin i śmierci aktora. Ich organizatorem jest Fundacja sceny na piętrze Tespis. W obchodach rokrocznie biorą udział przyjaciele i miłośnicy talentu artysty, każdego roku gośćmi specjalnymi są mieszkający w Poznaniu krewni Romana Wilhelmiego.

Jak powiedział prezes Fundacji sceny na piętrze Tespis Romuald Grząślewicz, tegoroczne Dni rozpoczną się przy pomniku Romana Wilhelmiego stojącym na skwerze noszącym jego imię.

Będziemy wspominać mistrza na jego skwerze, przy jego monumencie. Ale upamiętnienie artysty nie może się obyć bez sztuki - po spotkaniu przy pomniku zaprosimy gości do Sceny na Piętrze na program "Dopóki w naszej pamięci, spotkanie z poezją i muzyką" - powiedział Grząślewicz.

Podczas wieczoru w teatrze wystąpią: poeta Dominik Górny i harfista Michał Zator.

Michał Zator to najprawdopodobniej jedyny harfista w Polsce i jeden z niewielu na świecie, który wykonuje na harfie autorski repertuar, akompaniując sobie do śpiewu. Poezja Dominika Górnego została przetłumaczona na 16 języków. Ukazało się 10 jego autorskich książek. W poniedziałek będzie okazja, by posłuchać jego wierszy, ale też opowieści o Poznaniu i aktorach - podali organizatorzy Dni Romana Wilhelmiego.

Romuald Grząślewicz podkreślił, że dzięki organizowanym cyklicznie wydarzeniom wielu poznaniaków dowiedziało się, że Roman Wilhelmi to aktor pochodzący z ich miasta.

W 2008 r. na ścianie teatru Scena na Piętrze syn i brat Romana Wilhelmiego odsłonili tablicę pamiątkową "Roman Wilhelmi, wybitny aktor, obywatel miasta Poznania".

W 75. rocznicę urodzin artysty, w 2011 roku imię aktora nadano skwerowi położonemu w centrum miasta, tuż przy Scenie na Piętrze. W następnym roku w tym miejscu stanął pomnik aktora. Również w 2012 r. tablicę upamiętniającą Romana Wilhelmiego odsłonięto na poznańskiej Wildzie - w dzielnicy, w której aktor się urodził.

Roman Wilhelmi i jego najwybitniejsze kreacje filmowe

Wilhelmi był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Przez blisko 30 lat pracował w stołecznym Teatrze Ateneum, następnie przeniósł się do warszawskiego Teatru Nowego, z którym był związany aż do śmierci.

Wśród najwybitniejszych kreacji filmowych i teatralnych Wilhelmiego wymieniane są m.in. rola McMurphy'ego w spektaklu "Lot nad kukułczym gniazdem" w reż. Zygmunta Huebnera, Dyzmy w serialu "Kariera Nikodema Dyzmy" w reż. Jana Rybkowskiego, Stanisława Anioła w serialu "Alternatywy 4" w reż. Stanisława Barei oraz Fryderyka Haendla w spektaklu Teatru Telewizji "Kolacja na cztery ręce" Paula Barza w reż. Kazimierza Kutza.

Zagrał też m.in. w serialu "Czterej pancerni i pies" Konrada Nałęckiego, "Zaklętych rewirach" Janusza Majewskiego, "Dziejach grzechu" Waleriana Borowczyka, "Arii dla atlety" Filipa Bajona i "Ćmie" Tomasza Zygadły.

Aktor zmarł 3 listopada 1991 roku w Warszawie. Został pochowany na warszawskim Cmentarzu Wilanowskim.