Przez jeden dzień centralny punkt zbiórki darów dla Ukrainy, który mieści się w pawilonie nr 4 Międzynarodowych Targów Poznańskich nie będzie przyjmował darowizn. W środę organizatorzy punktu chcą uporządkować obecnie zebrany asortyment.

/ Shutterstock

W środę organizatorzy punktu chcą bowiem uporządkować obecnie zebrany asortyment.

Będziemy tylko rzeczy wydawać i będzie to dzień, abyśmy mogli uporządkować obecnie zebrany asortyment. Prosimy o wyrozumiałość i dostarczanie produktów od czwartku 10 marca"- podał Caritas Poznań.

Gromadzone w pawilonie nr 4 przedmioty i żywność są przekazywane do ośrodków pomocy, w których zatrzymują się ukraińscy uchodźcy oraz wysyłane organizacjom, które działają w pobliżu granicy z Ukrainą. W ostatnich dniach z magazynu wyjechały dwa transporty z pomocą.

Do punktu można dostarczać nowe koce, pościele, kołdry, poduszki, ręczniki, termosy i kubki termiczne, kosmetyki osobiste, produkty dla dzieci, środki pomocy medycznej i środki piorące. Przyjmowane są też gotowe dania w słoikach oraz m.in. ryż, kasze i makarony.

Punkt na MTP działa od poniedziałku do soboty w godz. 10.00 – 20.00 – z przerwą techniczną od godz. 15.30 do 16.00. Organizatorzy zbiórki apelują, by do magazynu nie dostarczać odzieży.