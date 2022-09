​Miejski punkt szczepień przeciw Covid-19 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczął działalność - poinformował poznański magistrat. Dziś rano ruszą zapisy. W środę specjaliści z POSUM będą tam szczepić wszystkich uprawnionych.

Na MTP rozpoczął działalność miejski punkt szczepień przeciwko Covid-19 / PAP

Miejski Punkt Szczepień na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) działa od września w Pawilonie 6 - wejście od ulicy Święcickiego. Pierwsza okazja, by się w nim zaszczepić, będzie w środę, 7 września, od godziny 15:00. Kolejna - tydzień później, 14 września.

Magistrat podał, że rejestracja na szczepienia ruszy we wtorek, 6 września, od godziny 7.30. Osoby uprawnione mogą się zapisywać pod numerem telefonu: 61 646 33 44.

Zachęcamy do zaszczepienia się wszystkich, którzy mogą przyjąć kolejną dawkę - podkreślił kierownik Działu Usług Medycznych POSUM Andrzej Śliwiński i dodał, że "szczepionki nadal są naszą najlepszą bronią w walce z koronawirusem".

Do naszego punktu można przyjść nawet bez rejestracji. Polecam jednak zapisać się wcześniej, dzięki temu można uniknąć kolejek i przyjść od razu na wyznaczoną godzinę. Pomoże nam to również dobrać odpowiednią ilość personelu medycznego, żeby zwiększyć komfort pacjentów - zaznaczył Śliwiński.

Magistrat przypomniał, że obecnie tzw. czwartą dawkę mogą przyjąć wszyscy, którzy mają co najmniej 60 lat oraz osoby, które ukończyły 12 lat i mają wskazania do szczepienia w związku z zaburzeniami odporności. Może to zrobić również personel medyczny, w tym pracownicy aptek oraz studenci kierunków medycznych.

Zaszczepić się można również w innych miejskich placówkach

Szczepionkę można przyjąć również m.in. w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia - w poniedziałki i środy w godz. 15.00-17.00, w piątki w godz. 19.00-20.30, w soboty w godz. 10.00-12.00.

Dodatkowo również 18 września w godz. 10.00-12.00. Do szpitala im. J. Strusia na szczepienia można przyjść zarówno po wcześniejszym zarejestrowaniu jak i bez zapisów. Po przybyciu należy zgłosić się do rejestracji - wejście główne do szpitala. W przypadku studentów kierunków medycznych konieczne będzie okazanie legitymacji studenckiej.

Szczepienia przeciw Covid-19 prowadzone są także w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei (Punkt Szczepień czynny w piątki w godzinach 15.00 do 17.00), oraz w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM) - punkt szczepień czynny jest tam w czwartki od godz. 15.00 do 18.00.