Koce, pościele, gotowe dania w słoikach, kosmetyki i produkty dla dzieci – takie m.in. produkty przyjmować będzie od środy w Poznaniu centralny punkt zbiórki darów dla Ukrainy w pawilonie nr 4 Międzynarodowych Targów Poznańskich. Należy dostarczać wyłącznie produkty nowe.

Zdjęcie ilustracyjne / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-20:00. Produkty potrzebne obywatelom Ukrainy gromadzone będą na powierzchni ponad 3,6 tys. mkw.

Marek Misiek z poznańskiego Caritasu poinformował, że do punktu będzie można dostarczać koce, pościele, kołdry, poduszki i ręczniki. Przyjmowane będą termosy i kubki termiczne oraz kosmetyki osobiste, tj. szczoteczki i pasty do zębów, żele pod prysznic czy szampony.

Do magazynu będzie można przynosić także produkty dla dzieci, tj. pieluchy, mokre chusteczki, środki pomocy medycznej (opatrunki, bandaże) oraz proszki, płyny do prania i płukania odzieży.

Przyjmowane będą też gotowe dania w słoikach i produkty długoterminowe: ryż, kasza, makaron. Organizatorzy magazynu proszą, by przywozić wyłącznie rzeczy nowe.

Zebrane przedmioty będą następnie przewiezione do okolic Lublina do magazynów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, skąd trafią na tereny objęte wojną. Część z nich zostanie przekazana uchodźcom w Wielkopolsce i w ośrodkach przygranicznych.

Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak zapewnia w rozmowie z reporterem RMF MAXXX, że wszystkie rzeczy przekazywane Ukraińcom przez poznaniaków trafią tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Jestem w kontakcie z przedstawicielami rządu, by to, co zbierzemy, to, co jest bardzo potrzebne w Charkowie dzisiaj, żeby to mogło jak najszybciej do Charkowa dotrzeć. Z jednej strony bardzo się cieszę z tej solidarności i ofiarności poznaniaków, Wielkopolan czy Polaków w ogóle, którzy okazują dzisiaj wielkie serce dla naszych sąsiadów z Ukrainy, z drugiej strony - my musimy teraz taką pomoc zorganizować, żeby nie było sytuacji, w której ktoś samodzielnie wiezie te rzeczy na granicę, a potem nie może już dalej przejechać. To musi być zorganizowane - dodaje.

Magazyn będzie przyjmował produkty także w hurtowych ilościach. Osoby, które będą chciały dostarczyć materiały na palecie, proszone są o kontakt przez e-mail: dzialamy@caritaspoznan.pl lub zgłoszenie tego na numer infolinii Poznań Kontakt: 61-676-33-44.