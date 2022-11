Policjanci z Poznania ustalili tożsamość kierowcy, który potrącił funkcjonariusza kierującego ruchem, a następnie uciekł. Do incydentu doszło wczoraj podczas poznańskiego Biegu Niepodległości.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zdarzenie miało miejsce w centrum miasta. Podczas zabezpieczania biegu ulicznego na ul. Grunwaldzkiej policjant kierujący ruchem został potrącony przez kierowcę Toyoty Proace.

Funkcjonariusz ustalili, na kogo jest zarejestrowana toyota. Potrącony policjant został skierowany na badania, na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń.

Jak ustalił reporter RMF FM Beniamin Piłat, trwa ustalanie miejsca, w którym przebywa agresywny kierowca.

Zignorował znaki, które dawał policjant kierujący ruchem i potrącił go. Na szczęście, wszystko na to wskazuje, że niegroźnie, natomiast odjechał z miejsca zdarzenia. Obecnie policjanci z Poznania szukają tego człowieka. Wiemy, kim jest. Teraz jest kwestią czasu, aż zostanie zatrzymany i rozliczony za to zdarzenie - mówi kom. Maciej Święcichowski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.