Poznańska policja szuka napastnika, który w niedzielę zaatakował w autobusie miejskim jednego z pasażerów. Razem ze sprawcą podróżowały jeszcze dwie inne osoby.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do ataku doszło w niedzielę ok. godz. 18 w rejonie przystanku Księcia Mieszka I na poznańskich Winogradach. Pobity mężczyzna trafił pod opiekę ratowników, ale nie wymagał pobytu w szpitalu. Czekają go jeszcze badania, które przeprowadzi biegły.

Podczas jazdy do jednego z pasażerów dosiadły się trzy nietrzeźwe osoby. Zaczęło się od utarczki słownej.

W pewnym momencie agresywny mężczyzna zaatakował pasażera. Kiedy kierowca zatrzymał autobus, atakujący oraz towarzyszące mu osoby uciekli - przekazuje młodsza aspirant Marta Mróz z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Policja zabezpiecza monitoring z autobusu i prosi świadków pobicia o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawców.