Od czwartku (9 marca) wzrosną stawki za przejazd każdym z trzech 50-km odcinków autostrady A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem (Wielkopolska). Kierowcy aut osobowych zapłacą 28 zł, czyli o 2 zł więcej niż obecnie - podała we wtorek spółka Autostrada Wielkopolska. Koszt przejazdu autostradą na odcinku Świecko - Nowy Tomyśl pozostanie bez zmian.

Nowe stawki zaczną obowiązywać w czwartek o g. 6.00 rano i będą wynosić:

28 PLN - Kat. 1 (pojazdy osobowe o dwóch osiach),

43 PLN - Kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami),

66 PLN - Kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami),

100 PLN - Kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż̇ trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami),

280 PLN - Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne),

14 PLN - Kat. 6 (motocykle) bonifikata 50 proc. ceny dla kat. 1.



Podane stawki zawierają 23 proc. podatku VAT.

We wtorkowym komunikacie spółka Autostrada Wielkopolska podkreśliła, że opłaty na koncesyjnych autostradach w Polsce - w przeciwieństwie do autostrad prywatnych - są objęte podatkiem od towarów i usług.

Spółka tłumaczy zmianę cen wzrostem kosztów: bieżącego utrzymania dróg (co wynika m.in. z wyższych cen energii), obsługi kredytów, realizowanych i planowanych inwestycji, a także inflacją.

"Intencją Spółki jest wprowadzenie takich zmian, które w części pokryją negatywne czynniki wynikające z obecnej sytuacji gospodarczej i nie staną się nadmiernym obciążeniem dla kierowców czy firm spedycyjnych. Obecna waloryzacja stawek jest niższa od aktualnych odczytów inflacyjnych i zmian cen na innych odcinkach płatnych dróg publicznych, i wynosi od 7,6 proc. do 10,2 proc., w zależności od kategorii pojazdu" - podano w komunikacie.

Spółka poinformowała, że wprowadzono dodatkową nową kategorię dotyczącą motocykli. Ich użytkownicy będą korzystać z 50 proc. bonifikaty za przejazd A2 na odcinku Nowy Tomyśl - Konin i zapłacą 14 zł.

Średni dobowy ruch na odcinku Nowy Tomyśl - Konin wynosi około 30 tysięcy pojazdów. W okolicach Poznania, między zewnętrznymi węzłami obwodnicy przekracza 80 tysięcy pojazdów, w niektórych dniach zbliża się do 100 tysięcy aut na dobę. 30 proc. pojazdów korzystających z Autostrady Wielkopolskiej to samochody ciężarowe, co mocno przekłada się na zużycie nawierzchni i konieczność remontów - poinformowała spółka.

Ceny za przejazd A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem poprzednio były podnoszone we wrześniu ub. roku.

Jak podała Autostrada Wielkopolska w tym roku planowany jest remont nawierzchni na węźle w Nowym Tomyślu, w Buku oraz na ponad 42-kilometrowym jezdni głównej. Planowany jest dalszy remont nawierzchni między Bukiem a Poznaniem oraz trzech kolejnych węzłów autostradowych. Trwają też prace planistyczne i przygotowania do kolejnej rozbudowy obwodnicy Poznania o trzeci pas ruchu na odcinku Poznań Krzesiny - Poznań Wschód.