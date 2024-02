Tuż przed długo planowanym wyjazdem w wymarzoną podróż wylądowałeś w szpitalu lub w drodze na lotnisko ktoś ukradł Twoje dokumenty, więc nici z wycieczki? Z zakupionej podróży faktycznie nie skorzystasz, ale możesz liczyć na to, że odzyskasz pieniądze, które wpłaciłeś z tytułu rezerwacji wyjazdu. Kup tylko odpowiednie ubezpieczenie.

Nieprzewidziane zdarzenie losowe może spotkać Cię zarówno przed podróżą, jak i w trakcie wyjazdu. W sytuacji kiedy nie będziesz mógł wyruszyć na opłaconą wycieczkę, otrzymasz wsparcie w ramach ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży. Podczas wyjazdu, kiedy np. zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi, towarzystwo pokryje koszty Twojego leczenia w ramach ubezpieczenia turystycznego oraz zwróci Ci pieniądze za pozostałe dni również dzięki ochronie kosztów rezygnacji z podróży. W jakich sytuacjach możesz liczyć na zwrot kosztów rezerwacji wycieczki, jeśli spotka Cię nieprzewidziane zdarzenie losowe i nie będziesz mógł udać się w podróż? Kiedy ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży nie zadziała?

Dzięki ubezpieczeniu kosztów rezygnacji z podróży odzyskasz pieniądze wpłacone na poczet wycieczki.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży to ochrona, dzięki której nie stracisz pieniędzy wpłaconych na poczet rezerwacji wyjazdu. Jeśli przed rozpoczęciem podróży spotka Cię nieprzewidziane zdarzenie losowe, przez które nie będziesz mógł wyruszyć w wymarzoną i od dawna planowaną podróż, pieniądze będą raczej niemożliwe do odzyskania. Wówczas nie dość, że nie spełnisz swojego podróżniczego marzenia, to jeszcze stracisz zaliczkę, którą odkładałeś na wyjazd.

Rozwiązaniem w tej sytuacji jest zakup ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży. Dzięki tej ochronie towarzystwo wypłaci Ci zadośćuczynienie z tytułu niezrealizowanej wycieczki. Pieniądze będziesz mógł przeznaczyć na kolejne podróże lub np. na powrót do zdrowia, jeśli powodem Twojej rezygnacji z wyjazdu był wypadek lub choroba.

Czego dotyczy ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży?

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży ma szerokie zastosowanie. Może obejmować różne rodzaje wyjazdów, całe wycieczki lub jedynie ich pewną część. Polisę możesz zawrzeć zarówno u agenta stacjonarnie, przez internet, jak i w pakiecie z wycieczką zakupioną w biurze podróży.

Co możesz objąć ochroną kosztów rezygnacji z podróży?

Każdy wyjazd bez względu na jego długość. Możesz zatem zrezygnować zarówno z kilkudniowej, jak i kilkunastodniowej podróży.

Wycieczkę krajową oraz zagraniczną.

Rezygnację lub przerwanie podróży, jeśli do nieprzewidzianego zdarzenia dojdzie przed wyjazdem lub w trakcie jego trwania, przez co nie będziesz mógł kontynuować wycieczki.

Wyjazd na własną rękę lub zorganizowany, np. zakupiony w biurze podróży.

Cały wyjazd lub jego poszczególne elementy, np. noclegi, bilety podróżne.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży dotyczy zwrotu kosztów za rezerwację noclegów i biletów podróżnych, szkolenia, kursy, wydarzenia kulturalne i sportowe, atrakcje turystyczne czy wycieczki fakultatywne. Zwykle towarzystwa oferują ochronę z sumą ubezpieczenia do 25 000-30 000 zł.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży - jakie sytuacje obejmuje?

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży dotyczy wyłącznie tych zdarzeń, które wymieniono w ogólnych warunkach ubezpieczenia danego towarzystwa. Zwykle są to sytuacje, które obowiązują w większości firm.

Przede wszystkim, abyś mógł otrzymać świadczenie w związku z rezygnacją z zakupionej wycieczki, musisz podać wyraźny powód, przez który nie możesz wyruszyć w podróż. Zdarzenia te muszą być odpowiednio udokumentowane, np. zaświadczeniem od lekarza lub policji. Nie otrzymasz zatem świadczenia, w przypadku gdy zrezygnujesz z wycieczki, ponieważ znalazłeś tańszą ofertę wyjazdu.

W jakich sytuacjach działa ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży? Między innymi w przypadku:

śmierci,

nieszczęśliwego wypadku, który uniemożliwia Ci wyruszenie w podróż,

nagłego zachorowania, które uniemożliwia Ci wyruszenie w podróż,

kradzieży dokumentów, które są niezbędne do wyjazdu,

zwolnienia z pracy,

otrzymania terminu egzaminu poprawkowego wypada w trakcie wyjazdu,

konieczności stawienia się przed sądem w terminie wyjazdu,

szkody w mieniu, która powstała w wyniku zdarzenia losowego lub przestępstwa.

Powyższe sytuacje to tylko nieliczne przykłady, w których towarzystwo zapewnia świadczenie z tytułu rezygnacji z podróży. Niektóre zdarzenia, takie jak śmierć, wypadek czy choroba, dotyczą także współtowarzysza podróży oraz bliskich. Oznacza to, że jeśli Twoja mama lub przyjaciel będący współuczestnikiem wyjazdu zachorują lub ulegną wypadkowi przed Twoją wycieczką, towarzystwo również wypłaci Ci zadośćuczynienie.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży?

Wyłączenia odpowiedzialności w większości firm niewiele się od siebie różnią. Ubezpieczyciel nie wypłaci Ci odszkodowania, jeśli rezygnacja z wycieczki będzie związana z:

rażącym niedbalstwem,

umyślnym działaniem,

przestępstwem,

atakiem terrorystycznym,

klęską żywiołową,

upadłością biura podróży,

anulacją wyjazdu przez organizatora.

Polisa obejmuje wyłącznie te elementy podróży, które ubezpieczyłeś. Oznacza to, że jeśli zorganizowałeś wyjazd na własną rękę i zarezerwowałeś bilety lotnicze oraz nocleg, ale ubezpieczyłeś jedynie koszty biletów na samolot, w razie nieszczęśliwego zdarzenia towarzystwo wypłaci Ci świadczenie, które pokrywa wyłącznie opłaty związane z przelotem.