Kaliscy policjanci zabrali niemowlę, które znajdowało się pod opieką nietrzeźwego ojca. Funkcjonariusze zawiadomili o sprawie sąd rodzinny.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło wczoraj ok. godz. 19 w jednym z mieszkań przy ul. Ostrowskiej w Kaliszu. Do policji wpłynęło zawiadomienie, że pod opieką pijanego ojca przebywa dziecko.



Policjanci pojechali na miejsce. Gdy nikt nie chciał otworzyć im drzwi, wezwali na pomoc straż pożarną.



Na prośbę policji doszło do siłowego ich otwarcia - powiedział PAP oficer dyżurny kaliskiej straży pożarnej mł. asp. Mariusz Wejman.



Po wejściu do środka funkcjonariusze zastali 9-miesięczne dziecko i jego 31-letniego ojca. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało u niego 1,5 promila alkoholu w organizmie.



Jeszcze w sobotę policja o sprawie zawiadomiła sąd rodzinny, który zdecydował o przekazaniu dziecka pod opiekę członków rodziny.



Mężczyznę zatrzymano. Na razie nie wiemy, gdzie w tym czasie znajdowała się matka dziecka. W tej sprawie przygotowywane są dokumenty, które trafią do sądu rodzinnego - powiedziała asp. Edyta Marciniaka z biura prasowego kaliskiej policji.

