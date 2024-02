W szpitalu zmarł 30-letni Ukrainiec, który ucierpiał w czwartkowym pożarze i eksplozji, do których doszło w mieszkaniu w Śremie – poinformowała oficer prasowa śremskiej policji podinsp. Ewa Kasińska.

Do zdarzenia doszło w czwartek około południa. Służby otrzymały zgłoszenie o eksplozji w mieszkaniu w domu wielorodzinnym przy ul. Grottgera. Oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej przekazał, że z obiektu jeszcze przed przybyciem strażaków ewakuowało się kilkanaście osób.



Jak tłumaczyła podinsp. Ewa Kasińska, w mieszkaniu w niewyjaśnionych na razie okolicznościach doszło do pożaru i eksplozji. W lokalu przebywała jedna osoba. Wynajmujący to mieszkanie 30-letni mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany przez załogę LPR do szpitala w Poznaniu.



Rzeczniczka powiedziała, że pochodzący z Ukrainy 30-latek zmarł w szpitalu.



Strażacy ewakuowali jeszcze jednego mężczyznę z sąsiedniego mieszkania. Osoba ta nie odniosła obrażeń.



Kasińska podała, że obecnie wszelkie okoliczności i przyczyny zdarzenia badają policjanci z wydziału kryminalnego śremskiej policji. W ramach prowadzonego śledztwa w piątek na miejscu zdarzenia pracował biegły z zakresu pożarnictwa.

