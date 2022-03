"Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą" - te słowa Mahatmy Gandhiego znalazły się na muralu, który powstał na ścianie budynku przy ul. Browarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Żółto-niebieskie malowidło to symbol wsparcia dla Ukrainy.

Mural powstał z inicjatywy ostrowskiego urzędu miejskiego. Przedstawia oko, którego źrenicę zastąpiono pacyfą - znakiem pokoju. Z oka cieknie łza przedstawiająca godło Ukrainy. Mural opatrzono sentencją indyjskiego polityka i filozofa, propagatora pacyfizmu Mahatmy Gandhiego, nazywanego też "żołnierzem pokoju": "Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą". "Uroniliście niejedną łzę nas losem naszych ukraińskich przyjaciół" Ostrowianie! Uroniliście niejedną łzę nas losem naszych ukraińskich przyjaciół. Jednak każdego dnia robicie o wiele więcej. Z Waszych serc płynie dobro, miłość i życzliwość. Każdego dnia w nasze działania dla naszych sióstr i braci z Ukrainy włączają się dziesiątki wolontariuszy - napisała na Facebooku prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, załączając zdjęcie muralu. To nie tylko symbol wsparcia dla Ukrainy. To także symbol Waszego zaangażowania w pomoc dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Raz jeszcze dziękuję za bezinteresowne zaangażowanie w tej projekt artystom, przedsiębiorstwom i właścicielom budynku - podkreśliła. Stworzenie muralu zaproponowano Konradowi Moszyńskiemu, znanemu w mieście ze stworzenia malowidła poświęconego Krzysztofowi Komedzie. Chętnie podjąłem się tego zadania patrząc na to, co dzieje się na wschodniej granicy. Nie było się nad czym zastanawiać - powiedział PAP Moszyński. Artyście w wykonaniu muralu pomogli członkowie stowarzyszenia archiBunt: Marzena Szkudlarz, Remigiusz Jurek i Miłosz Skibiński. Konsultantką była ukraińska artystka Yevheniia Kolesnyk. Malowanie muralu o pow. 160 metrów kw. zajęło dwa dni. Zobacz również: Pomnik Armii Czerwonej w Gnieźnie pomalowany w barwy Ukrainy