Napad w przebraniu policjantów. Skrępowali i okradli mężczyznę

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Przebrani za policjantów mieli wtargnąć do domu ofiary, grozić jej torturami oraz bronią, a później obrabować. Pięć osób podejrzanych o ten napad zatrzymali wielkopolscy stróże prawa.

Pięć osób zatrzymanych po napadzie na dom w powiecie gnieźnieńskim (fot. Policja Wielkopolska)

Pięć osób zatrzymanych po napadzie na dom w powiecie gnieźnieńskim (fot. Policja Wielkopolska)

Wszystko wydarzyło się 30 września na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Do domu pokrzywdzonego przyjechali mężczyźni przebrani za policjantów i funkcjonariuszy CBŚP. Mieli fałszywe nakazy przeszukania, policyjne emblematy i broń.

Po wejściu do budynku skrępowali właściciela kajdankami i związali mu nogi. Grożąc torturami i bronią, zmusili go do ujawnienia miejsca przechowania pieniędzy. Sprawcy, po zabraniu dużej ilości gotówki, uciekli.

Skrępowany mężczyzna zdołał się oswobodzić i zawiadomić policję.

Sprawą zajęli się mundurowi z Poznania i Gniezna. 13 października zatrzymali oni pięć osób. Jedną z nich zwolniono po przesłuchaniu. Przeszukując miejsca ich zamieszkania, odkryto wiele przedmiotów mogących mieć związek z przestępstwem: mundury policyjne, opaski i kamizelki z napisami „CBŚP”, kamizelki kuloodporne i taktyczne, kominiarki, repliki broni, noże oraz młot wyburzeniowy i nożyce do cięcia drutu.

(fot. Policja Wielkopolska)

karabin snajperski z tłumikiem na podłodze

Mało tego, zabezpieczono również 11 metalowych skrzyń z amunicją różnego kalibru, kilkanaście sztuk krótkiej i długiej broni palnej, materiały wybuchowe, zapalniki elektryczne, lont prochowy oraz proch strzelniczy, urządzenie do zagłuszania sygnałów, dron, telefony starszego typu, karty SIM, nośniki danych i komputery.

(fot. Policja Wielkopolska)

(fot. Policja Wielkopolska)

Znaleziono także ponad 300 gramów amfetaminy oraz ponad 190 tys. zł w gotówce.

Podejrzani to dwóch 18-latków, 54-latek i dwóch 59-latków. Za dokonany wspólnie i w porozumieniu rozbój grozi im wieloletnie więzienie.