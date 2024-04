Średniowieczna osada została planem zdjęciowym hip-hopowego teledysku. W Biskupinie kręcono klip do utworu promującego wystawę Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Opowiada ona o powstaniu Litwy.

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie zmieniło się w piątek w plener hiphopowego teledysku! W jednej z części znanego muzeum - tak zwanej Wiosce Piastowskiej - kręcony był teledysk do utworu, który ma promować nową wystawę w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Początki Litwy w hip-hopowym stylu

Aktorami zostali sami muzealnicy z Gniezna, a tekst rapuje jeden z pracowników straży muzealnej, który po godzinach w twórczy sposób spędza czas wolny.

Kiedy zacząłem pracę, dyrekcja i dział promocji zorientowali się, że udzielam się artystycznie. Spytali, czy nie chciałbym nagrać utworu do wystawy. Zaprosiłem do tego mojego serdecznego kolegę. Chciałem pokazać to z różnych stron - mówi Tomasz Perek, pracownik straży muzealnej i raper występujący w teledysku.

Nasze historie są tak naprawdę bardzo podobne. Można jednak powiedzieć, że u Litwinów wszystko działo się o te 200 lat później - wyjaśnia Jakub Pera z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, który w teledysku wciela się w rolę jednego z chłopów. W utworze można usłyszeć też litewskie głosy, ponieważ refren dograli artyści właśnie z Litwy - dodaje.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Posłuchaj hip-hopowy utwór o powstaniu Litwy

Teledysk ma za kilka tygodni ukazać się na stronie internetowej Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Plan zdjęciowy w znanym muzeum

W piątek 5 kwietnia kręcono ostatnie zdjęcia do teledysku. Planem zdjęciowym była Wioska Piastowska w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie. Dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionego muzeum możemy realizować dziś ten teledysk tu w Biskupinie - mówi Jakub Pera z działu promocji Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Ujęcia kręcono między innymi w pobliżu wczesnośredniowiecznych drewnianych chat, w okolicach jeziora oraz w zagrodzie zwierzęcej.

Resztę mamy już praktycznie nagraną. Dziś to już tak naprawdę ostatki i dalej będziemy czekać na finalny efekt - mówi Pera.

Wystawa o początkach Litwy

Do września tego roku można oglądać w Muzeum Początków Państwa Polskiego wystawę "Początki Litwy", która opowiada o powstaniu naszego północno-wschodniego sąsiada. Mamy kilka podobieństw. Oni też oczywiście przyjęli chrzest. Też walczyli z zakonem krzyżackim. Porównujemy też pierwsze stolice Polski i Litwy - tłumaczy Marta Siłakowska z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Wystawa jest podzielona na trzy części, na których można podziwiać eksponaty z epoki, grafiki oraz poznać teksty pisane.