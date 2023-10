Muzeum na receptę - to akcja Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, które 10 października, w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, chce zwrócić uwagę właśnie na higienę psychiczną. Darmowe wejściówki w formie "recept" można odebrać dziś w kilku wyznaczonych miejscach.

/ Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy / Facebook

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy można odwiedzić dziś ze specjalną "receptą". Są one dostępne w wyznaczonych miejscach, a także na muzealnej stronie internetowej. Są one dostępne w wyznaczonych miejscach i na stronie muzeum. "Recepta" upoważnia do darmowego wejścia, a kontakt z historią i kulturą ma zadbać o higienę psychiczną - informują pracownicy muzeum.

To może być zaskakujące, że zalecenia nie skupiają się na aspektach takich jak liczba przyjaciół czy kariera, ale na spokoju, redukcji stresorów i doświadczaniu rzeczywistości na żywo (offline). To odzwierciedla zmiany, jakie zaszły w naszym życiu po dekadach intensywnego rozwoju cywilizacyjnego - przekazuje Mariola Olejniczak z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Muzeum przygotowało specjalne "recepty", które upoważniają do darmowego zwiedzania wystawy. "Recepty" są dostępne w takich miejscach jak Biblioteka Pedagogiczna w Gnieźnie, Centrum Kultury EsTeDe oraz w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Gnieźnie.

Ponadto, można ją pobrać ze strony internetowej www.lednica.pl, następnie wydrukować i pojawić się w muzeum. Każda osoba, która przedstawi "receptę", będzie miała bezpłatny wstęp, a datą realizacji "recepty" jest 10 października.

Wierzymy, że ważne jest skupienie się na zwalczaniu przyczyn, a nie skutków różnych dolegliwości. Dlatego zamiast tradycyjnej recepty medycznej, proponujemy "receptę" społeczną, która zachęca do odwiedzenia muzeum. Współczesne muzea to nie tylko miejsce przechowywania i eksponowania zabytków, ale także przestrzeń, która zapewnia dobre samopoczucie, zwłaszcza dzięki działalności edukacyjnej - dodaje Mariola Olejniczak.