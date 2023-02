Duży problem z zatrudnieniem w poznańskim MPK. Do obsadzenia od zaraz jest kilkadziesiąt wakatów. Beniamin Piłat sprawdził jak brak obsadzenia miejsc pracy wpłynie na kursowanie komunikacji publicznej w Poznaniu.

/ MPK Poznań / Facebook

Do bezproblemowego kursowania potrzeba co najmniej 70 kierowców. W sumie wolnych miejsc pracy jest prawie 240 - mowa tu zarówno o motorniczych jak i kierowcach autobusów. Braki kadrowe wpływają negatywnie zwłaszcza na kursy autobusów.

Już teraz wypadają nam niektóre kursy. Np. rano potrafi nie wyjechać na trasę ok. 5 autobusów. Oczywiście robimy co możemy, współpracujemy z agencjami pracy. Mamy też kursy doszkalające dla motorniczych, by mogli oni również kierować autobusami - mówi rzeczniczka poznańskiego MPK, Agnieszka Smogulecka.

Braki są spowodowane przejściem kierowców na emeryturę oraz płacą, choć jak zapewnia MPK, planowane są na ten rok podwyżki.