4 lutego na deskach Teatru Muzycznego w Poznaniu wystawiony zostanie monodram „Zapamiętaj. Świadectwo Jana Karskiego”. W tytułową rolę wciela się amerykański aktor David Strathairn, który w rozmowie z RMF FM opowiada o sztuce i stawianej przez nich pytaniach.

Amerykański aktor David Strathairn wystąpi w Polsce. Wcieli się w rolę Jana Karskiego w monodramie "Zapamiętaj. Świadectwo Jana Karskiego". Sztuka przedstawia losy polskiego emisariusza polskiego państwa podziemnego. Spektakl zostanie wystawiony w czterech miastach Polski - Poznaniu, Warszawie, Łodzi i Krakowie.

Co przedstawia "Świadectwo Jana Karskiego"?

Spektakl przedstawia losy emisariusza polskiego państwa podziemnego, Jana Karskiego i stawia pytania o kondycję człowieka, o naszą postawę wobec przejawów zła, niesprawiedliwości i krzywdy - informuje Teatr Muzyczny w Poznaniu, gdzie już 4 lutego zostanie wystawiony monodram. Mobilizuje do brania odpowiedzialności i zaangażowania w sprawy społeczne, a jego przesłanie jest bardzo aktualne w kontekście wojny w Ukrainie.

David Strathairn w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Beniaminem Piłatem przyznaje, że spektakl mówi dużo o sztuce wyborów.

Cytat Opowiada o wielu aspektach. O wyborach, których dokonujemy w odniesieniu do naszej osobistej odpowiedzialności, społeczności obywatelskiej, a także naszych miasta i krajów, a także dla dobra świata. Mam nadzieję, że ta sztuka będzie inspiracją dla każdego, kto przyjdzie ją zobaczyć, by kontynuować i przekazywać dalej dziedzictwo Karskiego, naocznego świadka. David Strathairn

To nie tylko przedstawienie o polskim bohaterze narodowym, ale też wspaniałym człowieku, którym był - dodaje David Strathairn.

Kim był Jan Karski?

W czasach II RP Jan Karski pełnił funkcję sekretarza dyrektora Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W czasie kampanii wrześniowej był oficerem artylerii Wojska Polskiego, kurierem i w końcu emisariuszem władz Polskiego Państwa Podziemnego i rządu RP na uchodźstwie.

Tworzył raporty opisujące sytuację polityczną oraz humanitarną na terenach okupowanej przez Niemców II RP, które obok raportów Pileckiego były pierwszym źródłem na temat Holocaustu na świecie. Po wojnie zajął się m.in. pracą naukową. Wykładał stosunki międzynarodowe i teorię komunizmu.

Dla mnie Jan Karski był bohaterem - mówi w rozmowie z RMF FM amerykański aktor David Strathairn. Tą sztuką zadajemy dużo pytań, a sam Karski był jakby reporterem. Działał jak kamera, magnetofon. Przedstawiał fakty i to od ludzi, którzy odbierają jego informacje zależą odpowiedzi - dodaje.

Monodram wystawiany na całym świecie

"Remember this. The lesson of Jan Karski" był gorąco oklaskiwany w Londynie, Bilbao, Waszyngtonie, Chicago, Nowym Yorku i San Francisco. Dzięki staraniom Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego i Jan Karski Educational Foundation, oprócz Poznania spektakl zostanie wystawiony także w Warszawie, Łodzi i Krakowie - przekazuje Teatr Muzyczny w Poznaniu.

W każdym z miast, w których graliśmy byli Polacy. Bardzo często uczniowie Karskiego, którzy dzielili się z nami anegdotami o nim. To fantastyczne - mówi wcielający się w rolę Jana Karskiego amerykański aktor David Strathairn.

Spektakl będzie można zobaczyć w Poznaniu 4 lutego 2023 r. o godz. 19.00 w Auli Artis. Ze względu na fakt, że monodram jest po angielsku, dla widzów przygotowane zostaną napisy w języku polskim i ukraińskim.

David Strathairn jako Jan Karski

W rolę tytułowego bohatera wciela się David Strathairn. Amerykański aktor nominowany do Oscara za film "Good Night and Good Luck" znany także m.in. z filmów "Lincoln" czy "Nomadland". Współautorem i reżyserem jest Derek Goldman, wielokrotnie nagradzany reżyser teatralny i dramaturg.

To olbrzymi przywilej móc wcielić się w jego postać i przekazać dalej jego dziedzictwo - dodaje w rozmowie z RMF FM David Strathairn.