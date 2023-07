System mikrohubów przeładunkowych jest opracowywany w Poznańskim Instytucie Technologicznym Łukasiewicz. To rozwiązanie miałoby pomóc w rozkorkowaniu zatłoczonego centrum miasta. Zamiast samochodami dostawczymi, kurierzy mieliby dostarczać paczki rowerami cargo.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Poznański Instytut Technologiczny Łukasiewicz pracuje nad systemem mikrohubów przeładunkowych, które miałyby pomóc w rozkorkowaniu centrum Poznania. Zamiast furgonetkami, kurierzy dostarczaliby paczki do odbiorców rowerami cargo. Trwa opracowywanie planu wdrożenia systemu w stolicy Wielkopolski.

Chodzi o to, by stworzyć miejsce, w które kurier przywiezie wszystkie mniejsze paczki, a stamtąd będą one dystrybuowane rowerami cargo. Dzięki temu rozkorkuje to ruch, ponieważ nie będzie tych furgonetek - mówi Marta Cudziło z Poznańskiego Instytut Technologicznego Łukasiewicz.

Jak ma wyglądać taki hub? To będzie coś w rodzaju większej skrytki, garażu, kontenera, do którego będą dostarczane paczki. Chcemy coś takiego postawić w kilku rejonach miasta, ale głównie w ścisłym centrum, ponieważ tu widzimy największy ruch - dodaje Cudziło.

Pilotaż ma potrwać w sumie trzy lata, a jego autorzy chcą, by jak najwięcej firm kurierskich włączyło się w projekt. Jeśli sprawdzi się on w Poznaniu, niewykluczone że takie mikrohuby pojawią się w innych miastach Polski.