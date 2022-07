Mecz w ramach kwalifikacji do Ligi Mistrzów pomiędzy Lechem Poznań a Karabachem Agdam (drużyna z Azerbejdżanu) rozpocznie się o godzinie 20 na stadionie przy ul. Bułgarskiej. Pasażerów komunikacji miejskiej i kierowców czeka sporo zmian.

Zdjęcie ilustracyjne / UM Poznań / Materiały prasowe

Jak informuje poznański urząd miasta, mecz w stolicy Wielkopolski i rewanż za tydzień w Baku będzie niezwykle istotny dla całych eliminacji tej edycji europejskich pucharów. Wygrana w tym dwumeczu gwarantuje bowiem grę przynajmniej w czterech rundach, czyli do końca wakacji. Gdyby Lech Poznań pokonał Azerów, awansuje do drugiego etapu walki o Ligę Mistrzów (LM), po której - w przypadku przegranej - przejdzie do III fazy Ligi Europy (LE).

Niepowodzenie na tym etapie nie spowoduje jednak jeszcze odpadnięcia z tegorocznych rozgrywek, ale awans do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy (LKE). Wygrana da awans do fazy grupowej. Lech musi się więc pokonać przynajmniej dwóch rywali, żeby od września do listopada móc zagrać sześć kolejnych meczów w europejskich pucharach.

Komunikacja miejska w Poznaniu

Na stadion najlepiej dojechać komunikacją publiczną. Linie obsługujące rejon ulicy Bułgarskiej zostaną wzmocnione dodatkowym taborem.

Przed meczem:

linie nr 163, 191, 193: obsługa bardziej pojemnymi autobusami,

linie nr 1, 6, 15: dodatkowe kursy.

Po meczu:

linie nr 163, 191, 193: obsługa bardziej pojemnym taborem,

linie nr 1, 6, 13 i 15: dodatkowe kursy.

Wprowadzona zostanie też czasowa organizacja ruchu w godzinach od 17:00 do 23:30.

Utrudnienia dla kierowców

W etapie pierwszym, przed rozpoczęciem meczu (o godz. 20) i w jego trakcie, wyłączone z ruchu będą:

ul. Wałbrzyska na odcinku od ul. Strzegomskiej do ul. Ptasiej,

ul. Ptasia na odcinku od parkingu "POL-HOL" do ul. Wałbrzyskiej oraz ul. Węgorka,

ul. Świerzawska od strony ul. Bułgarskiej oraz od strony ul. Marcelińskiej na odcinku za wjazdem na osiedle,

pas do skrętu w lewo z ul. Grunwaldzkiej (od centrum) w ul. Jugosłowiańską.

W etapie drugim, pod koniec meczu i na czas rozejścia się kibiców, wyłączone z ruchu będą:

dwa pasy do skrętu w lewo z ul. Grunwaldzkiej (od strony Junikowa) w ul. Bułgarską,

ul. Bułgarska na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Marcelińskiej (w obu kierunkach),

ul. Grunwaldzka na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Bułgarskiej oraz od ul. Jawornickiej do ul. Jugosłowiańskiej,

ul. Jugosłowiańska na odcinku od ul. Taczanowskiego do ul. Grunwaldzkiej,

wjazdy w ul. Grunwaldzką z ulic: Conrada Drzewieckiego, Marszałkowskiej, Cześnikowskiej, Bolkowickiej i Babimojskiej.

Ponadto obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się na ul. Ptasiej i Wałbrzyskiej oraz zakaz wjazdu w zatokę na ul. Jugosłowiańskiej przy ul. Grunwaldzkiej.

Na wniosek policji możliwe są inne czasowe zmiany w organizacji ruchu w rejonie imprezy.