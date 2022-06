Gnieźnieński Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami interweniował w jednym z gospodarstw pod Gnieznem, w których zwierzęta trzymane były w skrajnie złych warunkach. "Widzieliśmy już wiele, ale ta interwencja na zawsze pozostanie koszmarem" – podkreślono.

/ TOZ Gniezno / Facebook

O interwencji w gospodarstwie Gnieźnieński Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami poinformował w mediach społecznościowych. Jak poinformowano, zgłoszenie dotyczyło jałówki leżącej na łące od kilku dni, która nie była w stanie się podnieść a właściciel okładał ją łopatą i widłami. Kiedy to nie przynosiło skutku to ciągnął krowę za ciągnikiem. Były też informacje o innych zwierzętach gospodarskich w tragicznych warunkach i dużej liczbie szczeniąt.

Jak podano, interwencja odbyła się wspólnie z przedstawicielami urzędu gminy, inspekcji weterynaryjnej i policji.

Gnieźnieński oddział TOZ poinformował, że z właścicielem nie było możliwości logicznej rozmowy, zachowywał się irracjonalnie i agresywnie.

Zwierzętami gospodarskimi zajęli się przedstawiciele Urzędu Gminy i Inspekcji Weterynaryjnej, zaś gnieźnieński oddział TOZ zaopiekował się psami i przewiózł je na badania.

Nie jesteśmy w stanie udźwignąć finansowania opieki nad tyloma maluszkami, ale nie potrafiliśmy oddać ich do schroniska zwłaszcza w takim stanie. Tym bardziej że nie mają żadnych szczepień a ich organizmy są bardzo osłabione.

TOZ zaapelowało o pomoc w opiece i zapewnieniu leczenia. Każda złotówka to dar życia. Prosimy spraw by one mogły żyć – zaapelowano.

Zbiórkę można wesprzeć za pośrednictwem strony:

https://zrzutka.pl/xrt553?fbclid=IwAR0yvsUIzGRUE3felLpTmAsVa_ujwlxi7CbSLVHF7kXD89SsmBKpsp-KXTI.