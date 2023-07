Reprezentant Iranu Ali Gholizadeh podpisał kontrakt z Lechem Poznań. Ofensywny piłkarz związał się z "Kolejorzem" trzyletnią umową. Na jego debiut kibice poznańskiej drużyny będą musieli jednak trochę poczekać, bo Irańczyk leczy obecnie kontuzję.

Ali Gholizadeh (przy piłce) w barwach reprezentacji Iranu / NEIL HALL / PAP/EPA

Gdyby nie uraz kolana, który od kwietnia leczy Ali Gholizadeh, zapewne w ogóle nie byłoby mowy o transferze.

Reprezentant Iranu od kilku lat grał w belgijskim RSC Charleroi, w barwach którego rozegrał 143 spotkania. Wiosną trafił na wypożyczenie do tureckiej Kasımpaşy SK i to tam nabawił się urazu kolana, w efekcie czego od kwietnia nie oglądaliśmy go już na boisku. Kontuzja i problemy piłkarza tak naprawdę zwiększyły szanse Lecha Poznań na dopięcie transferu.

Polscy kibice Aliego Gholizadeha mogą kojarzyć choćby z niedawnych mistrzostw świata w Katarze. Piłkarz zagrał tam w trzech meczach i zanotował asystę w przegranym meczu z Anglią. W całej karierze ofensywny pomocnik, lubiący grać głównie po lewej stronie boiska, zagrał w 30 spotkaniach reprezentacji, w których strzelił 6 bramek.