Również księża z poznańskiej parafii świętego Wojciecha nie będą przyjmowali kopert od wiernych.

Z racji bardzo nieprzewidywalnej frekwencji kolędowej w tym roku odwiedziny duszpasterskie będą się odbywać jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu. Przez cały adwent w zakrystii i w biurze parafialnym będzie można się zapisać na wyłożone listy, które pomogą nam zaplanować kolędę w okresie poświątecznym. Bardzo prosimy o przekazanie tej informacji zainteresowanym znajomym i sąsiadom. Już dzisiaj prosimy, by przy okazji spotkań kolędowych nie składać żadnych ofiar pieniężnych - czytamy na stronie internetowej parafii.

Jak zaznacza ks. Radek Rakowski z parafii na poznańskiej Łacinie, "odwiedziny duszpasterskie po Bożym Narodzeniu to czas, kiedy parafianie mogą spotkać się z księdzem i porozmawiać", dlatego również ta parafia rezygnuje ze znanej do tej pory w innych kościołach formuły wizyty duszpasterskiej.

Jeśli macie ochotę, ksiądz odwiedzi was w mieszkaniu. Nie trzeba go jednak gruntownie sprzątać, kłaść na stół białego obrusa ani przygotowywać zeszytów do religii. Chcemy was spotkać w waszej codzienności i nie robić wam dodatkowego problemu. Jeżeli tak wam wygodniej, możecie spotkać się z księdzem w kaplicy - dodaje ksiądz.