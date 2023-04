11 samochodów osobowych zderzyło się na autostradowej obwodnicy Poznania. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych osobach. Na trasie w kierunku Świecka zablokowany jest jeden pas ruchu. Korek ma 16 km.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA przekazał, że około godz. 12:20, na 163. kilometrze autostrady A2, na odcinku pomiędzy węzłami Luboń i Komorniki, łącznie 11 aut osobowych najechało na tył pojazdów je poprzedzających. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych w zdarzeniu osobach.

W wyniku kolizji jeden pas A2 w kierunku Świecka jest zablokowany. Według informacji podawanych przez GDDKiA, utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godz. 14:30.

Jak przekazuje policja, mimo, iż przejazd możliwy jest pasem środkowym i prawym, to w miejscu, gdzie doszło do zderzenia utworzył się korek, który obecnie ma ok. 16 kilometrów