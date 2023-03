W płycie Głównego Rynku w Kaliszu zostanie dziś umieszczona kapsuła czasu. Oprócz przesłania do kolejnych pokoleń znajdą się tam między innymi koła zębate, czyli symbol przemysłu i rozwijających się nauk technicznych, a także... andruty kaliskie.

/ Urząd Miasta Kalisza / Materiały prasowe

W kapsule czasu umieszczonej w płycie kaliskiego rynku znajdą się przedmioty nawiązujące do współczesnego Kalisza oraz przesłanie prezydenta Krystiana Kinastowskiego do przyszłych pokoleń. Kapsuła ma wewnętrzną średnicę 26 centymetrów i wysokość 36 cm. Wyprodukowana została ze stali kwasoodpornej o podwyższonej odporności na korozję wżerową, zalecanej do używania w przemyśle chemicznym.

Przy jej budowie zastosowano gwinty rurowe samouszczelniające oraz uszczelkę z silikonu odpornego na działanie ekstremalnych temperatur od -60 stopni Celsjusza do 220 stopni, a także olejów, smarów, tłuszczy, roztworów soli, tlenu, ozonu, wody o niskiej temperaturze. Jej konstrukcja zapewnia przetrwanie przez dziesiątki lat - przekazuje kaliski magistrat.

W kapsule, która zostanie umieszczona w płycie Głównego Rynku tuż przy wejściu do ratusza, znajdzie się przesłanie prezydenta Krystiana Kinastowskiego do kolejnych pokoleń. Ponadto, kapsuła zawierać będzie kilkanaście przedmiotów nawiązujących do współczesnego Kalisza.

Będą to m.in. specjalne wydanie gazety "Życie Kalisza", koła zębate - symbol przemysłu i rozwijających się nauk technicznych oraz wykonane w ramach specjalnego konkursu prace uczniów: plastyczna Oleksandra Shpylki ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 oraz literacka Jana Antczaka, ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II - czytamy na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalisza.

W kapsule swoje miejsce znajdą też flaga miejska, andruty kaliskie, nasiona łąki kwietnej, które mają być symbolem działań podejmowanych na rzecz zazieleniania Kalisza, tegoroczny kalendarz kaliski oraz gadżety miejskie.