Kaplica na gruzach centrum handlowego: Ma wybudować ją deweloper

RMF24

Na gruzach znanej poznańskiej Galerii Malta ma powstać osiedle mieszkaniowe. Co ciekawe, w ramach tej inwestycji deweloper ma zbudować kaplicę dla okolicznych parafian. Jak się jednak okazuje, projekt na realizację musi jeszcze trochę poczekać. Sprawę opisała „Gazeta Wyborcza”.

Kaplica na gruzach centrum handlowego

W miejscu dawnej Galerii Malta w Poznaniu wyrośnie osiedle mieszkaniowe – to plany dewelopera, który w tym miejscu przewidział również budowę kaplicy dla miejscowych parafian.

List intencyjny w tej sprawie nie jest jeszcze podpisany, bo młyny kościelne mielą powoli, ale mam nadzieję, że podpiszemy go po wakacjach i plan uda się zrealizować – powiedział mecenas Jacek Masiota, pełnomocnik Resi Capital, właściciela terenu po poznańskiej Galerii Malta, cytowany przez „Gazetę Wyborczą”. Resi Capital należy do dewelopera Cavatina Group – wskazał dziennik.

To nie jest partycypacja w kosztach budowy infrastruktury w zamian za wydanie zgód na budowę, więc na pewno będziemy musieli jeszcze sfinansować inne inwestycje, po negocjacjach z miastem. Kaplica to po prostu wkład dla lokalnej społeczności, a parafia na Łacinie wydaje się Cavatinie właściwym podmiotem do wsparcia – dodał pełnomocnik dewelopera.

Odciążenie dla parafii

Kaplica ta ma w zamyśle odciążyć znajdującą się na poznańskiej Łacinie parafię pw. Imienia Jezus. Utworzono ją w połowie 2022 roku i na razie nie posiada ona żadnych swoich pomieszczeń. Jej proboszcz, ks. Radek Rakowski, odprawia msze w lokalu na parterze zwykłego bloku. Jak wskazała gazeta, wynajem tych pomieszczeń kosztuje 20 tys. zł miesięcznie.

W ubiegłym roku podjęto więc decyzję o rozpoczęciu budowy kościoła. Ma on powstać na działkach, które – jak wskazała „GW” – parafia na ten cel już ma.

Arcybiskup Zbigniew Zieliński dał dyspozycje, żeby wybudować tu kościół, dom parafialny i plebanię. Kaplica zapowiadana przez Cavatinę miałaby powstać na terenie należącym do dewelopera, ale jednocześnie być częścią całego kompleksu parafialnego. Pracownia ADS wraz z architektami Cavatiny już to jako całość projektuje – mówił ks. Rakowski, cytowany przez dziennik.

Kaplica ma powstać równolegle z nowym osiedlem.

Dla nas będzie to rozwiązanie przejściowe, do czasu zbudowania kościoła. Dzięki temu moglibyśmy zrezygnować z wynajmowania pomieszczeń w bloku i nie musieć tak bardzo spieszyć się z budową kościoła – wskazał proboszcz parafii na poznańskiej Łacinie. Jak dodał, kaplica później miałaby służyć jako m.in. centrum ewangelizacyjne i miejsce organizowania koncertów i spotkań wspólnot mieszkaniowych czy osiedlowych radnych.

Kiedy ruszy budowa osiedla i kaplicy?

Jak się jednak okazuje, na realizację projektu trzeba będzie trochę poczekać. Dziennik wskazał, że wciąż trwają prace nad nowym planem miejscowym dla tego obszaru.

My mamy już gotową koncepcję, liczę, że w ciągu najbliższych dni ostateczny kształt tego planu zostanie uzgodniony z Miejską Pracownią Urbanistyczną – zaznaczył mec. Jacek Masiota.

Tymczasem rzecznik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej poinformował, że przed inwestorami jeszcze m.in. drugi etap konsultacji miejskich.

Na razie trwają prace koncepcyjne, jesteśmy po pierwszym etapie konsultacji miejskich, które odbyły się jesienią 2024 r. i nadal analizujemy złożone wówczas wnioski. Uchwalenie nowego planu nie jest kwestią najbliższych miesięcy, bo przed nami jeszcze drugi etap konsultacji miejskich, a dopiero potem etap ustawowego opiniowania i uzgadniania oraz konsultacji społecznych wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na tym etapie prac nad projektem nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy nowy plan miejscowy zostanie uchwalony – mówił Łukasz Olędzki, rzecznik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Galeria Malta stopniowo pustoszała

Poznańska Galeria Malta była niegdyś największym centrum handlowo-usługowym w zachodniej Polsce – przypomniała gazeta. Obiekt powstał w 2009 roku i zajmował 160 tys. m2, w tym 54 tys. m2 przewidziane pod handel, sport i rozrywkę.

Do słabnącego zainteresowania Galerią Malta, jak ocenił dziennik, przyczyniło się otwarcie oddalonego o 400 metrów centrum handlowego Posnania w 2016 roku. W konsekwencji coraz więcej lokali w Galerii Malta zamieniało się w pustostany. W 2015 roku jej powierzchnia była wynajęta w 98 proc., a w 2019 roku już 30 proc. lokali stało pustych, z kolei we wrześniu 2020 roku już większość, 63 proc. – wskazała „GW”.

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę Galerii Malta wpłynął do miasta w maju 2023 roku. Ciężki sprzęt prace zaczął na przełomie 2023 i 2024 r.