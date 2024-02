Ponad 200 tabliczek z herbem Poznania zawiśnie na budynkach szkół i przedszkoli stolicy Wielkopolski. To sposób nauczania historii miasta oraz budowania tożsamości wśród uczniów.

Herb Miasta Poznania / Beniamin Piłat /RMF FM / RMF FM - reporter

Ponad 200 tabliczek z herbem Poznania zawiśnie wkrótce na murach poznańskich szkół i przedszkoli. Pierwsza już jest obecna na ścianie liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

To forma nauczania historii oraz tożsamości - mówią urzędnicy. Docelowo herb Poznania ma zawisnąć nie tylko na szkołach, ale na wszystkich budynkach związanych z oświatą.

Herb to ważny symbol dla wszystkich poznaniaków i poznanianek - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania - Przypomina nam, że nasze miasto ma wspaniałą przeszłość, którą możemy się szczycić. Dlatego powinien być widoczny w przestrzeni publicznej. Wieszamy go na szkołach, aby wszyscy uczniowie i uczennice pamiętali, że bycie poznaniakami to powód do dumy, by wzmacniać ich lokalny patriotyzm i przywiązanie do naszego miasta.

Obecna forma herbu została przyjęta w 1997 r., a autorem jej stylistyki jest Jerzy Bąk - poznański artysta-plastyk i architekt wnętrz. Znany poznaniakom i poznaniankom wizerunek odświeżył jego syn - heraldyzer oraz weksylograf Aleksander Bąk, który przekazał miastu majątkowe prawa autorskie do swojego dzieła.

Herb Poznania przedstawia znajdujący się w błękitnym polu mur obronny z trzema basztami i otwartą bramą. Nad środkową basztą znajduje się gotycka tarcza z piastowskim orłem w koronie - to nawiązanie do herbu Przemysła II, za którego czasów Poznań pełnił funkcję stołeczną. Na mniejszych, bocznych wieżach stoją święty Piotr (z kluczem) oraz święty Paweł (z mieczem). To patroni katedry poznańskiej, najstarszej w Polsce, a zarazem również patroni Poznania. Obok nich widnieją złote sześcioramienne gwiazdy i półksiężyce. W bramie znajdują się złote skrzyżowane klucze - symbol samorządności, a nad nimi równoramienny krzyż. Nad herbem widać złotą koronę - kolejne przypomnienie o czasach, gdy Poznań był stolicą.

Łącznie zamierzamy powiesić 235 tabliczek, po jednej na każdej placówce oświatowej prowadzonej przez miasto - wyjaśnia Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty UMP. Liczymy na to, że do końca czerwca wszystkie herby zostaną już rozwieszone. Tak, aby jeszcze przed wakacjami uczniowie, nauczyciele i pracownicy miejskich placówek oświatowych mogli zobaczyć efekt naszych starań - dodaje.