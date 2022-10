Przepisy na potrawy z gęsiną oraz zdjęcia tych potraw mogą przesyłać pełnoletni mieszkańcy Wielkopolski w ramach konkursu "Niepospolite kompozycje kulinarne. Tradycja i współczesność". Zgłoszenia można przesyłać do 10 listopada.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje Instytut Skrzynki, ocenie podlegać będą przepisy (wraz z opisem ich pochodzenia) oraz zdjęcia gotowych potraw.

Jak wziąć udział w konkursie?

Oceniane i punktowane będą wyjątkowość i niepowtarzalność przepisów, nawiązania do tradycji i historii - w tym rodzinnej, regionalność i okazjonalność. Dodatkowo punktowane będą zdjęcia lub skany archiwalnych, zachowanych w gospodarstwach domowych rodzinnych zapisków kulinarnych, a także wskazanie i szczegółowe opisanie receptur, właściwości półproduktów i miejsca ich pochodzenia (pozyskania) - podaje Instytut Skrzynki.

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu dowolną liczbę przepisów wypełniając odpowiedni formularz zgłoszeniowy, załączając zdjęcie i wysyłając na adres: kontakt@smakipowiatupoznanskiego.pl.

Zgłoszenia konkursowe, tj. wypełniony i podpisany (elektronicznie lub odręcznie) formularz stanowiący załącznik do Regulaminu, wraz z załączonymi oraz 1-3 zdjęciami własnego autorstwa (lub z zdjęcia z prawami do ich publikacji), należy przesłać e-mailem najpóźniej do dnia 10 listopada 2022 r.

Wszyscy uczestnicy konkursu na przepisy na dania i przekąski gęsiny ubiegają się o trzy nagrody finansowe:

1 miejsce - nagroda w wysokości 500 złotych;

2 miejsce - nagroda w wysokości 300 złotych;

3 miejsce - nagroda w wysokości 200 złotych.

Fundatorem nagród pieniężnych w konkursach jest Instytut Skrzynki. Na laureatów czekają także vouchery do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie i upominki od Powiatu Poznańskiego oraz Instytutu Skrzynki.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez organizatorów w dniu 21 listopada 2022 roku na stronie www.instytutksrzynki.pl, www.smakipowiatupoznanskiego.pl oraz fanpage Szlaku Kulinarnego "Smaki Powiatu Poznańskiego" na Facebooku. Także na stronie szlaku zostaną opublikowane wybrane przepisy zgłoszone w konkursie.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne TUTAJ.

"Przekąski z gąski 2022"

Instytut Skrzynki ogłosił również drugi konkurs - "Przekąski z gąski 2022" - skierowany do restauracji, producentów żywności, gospodarstw agroturystycznych, kół gospodyń wiejskich i innych obiektów gastronomicznych z całego kraju, w tym szczególnie z terenu Wielkopolski i powiatu poznańskiego.

Zgłoszenia konkursowe należy przesłać e-mailem na adres: kontakt@smakipowiatuoznanskiego.pl najpóźniej do dnia 21 października 2022 r. W dniu konkursu, tj. 24 października, oryginały kart zgłoszenia wraz ze zgłaszanymi produktami należy dostarczyć w godz. 11-13 do miejsca odbywania się konkursu tj. Restauracji Stara Osada w Wiórku przy ul. Poznańskiej 30.

Miejsce wydarzenia jest nieprzypadkowe, bowiem Stara Osada jest członkiem Szlaku Kulinarnego "Smaki Powiatu Poznańskiego", a jej goście raczą się wyśmienitymi daniami, także z gęsiny - zachęca organizator konkursu.

Więcej informacji na profilu Instytutu Skrzynki w mediach społecznościowych: