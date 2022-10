Żaden z reprezentantów Polski nie znalazł się w finałowym, trzecim etapie 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Do decydującej rozgrywki zakwalifikowało się ​sześcioro młodych muzyków m.in. z Japonii, Chin i Korei Południowej.

Hana Chang / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Werdykt jury podano w niedzielę wieczorem po trwających od środy przesłuchaniach II etapu. Wykonania uczestników ocenia międzynarodowe jury pod przewodnictwem francuskiego skrzypka i dyrygenta Augustina Dumay. Ogłaszając decyzję jury, dyrektor 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego Karolina Kaźmierczak pogratulowała "wszystkim uczestnikom, którym udało się dotrzeć aż do tego momentu".

Niestety nie możemy spotkać się już w tym gronie w kolejnym etapie, ponieważ należy podejmować w ramach konkursu i te trudne decyzje (...) życzymy wszystkim, abyśmy mogli spotkać się na estradach i na wszelkich koncertach w przyszłości - dodała.

Decyzją jury do trzeciego, finałowego etapu zakwalifikowanych zostało sześcioro uczestników: Hana Chang (Japonia/Singapur/Stany Zjednoczone), Jane Hyeonjin Cho (Korea Południowa), Meruert Karmenowa (Kazachstan), Hina Maeda (Japonia), Qingzhu Weng (Chiny), oraz Dayoon You (Korea Południowa).

Kaźmierczak poinformowała również, że z powodów zdrowotnych z dalszego uczestnictwa w Konkursie zrezygnowała Natsuki Gunji, reprezentantka Japonii.

W trwającym od 7 października w Poznaniu wydarzeniu wystartowało 31 skrzypków z całego świata, w tym sześcioro muzyków z Polski. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowanych zostało łącznie 15 muzyków m.in. z Chin, Japonii i Stanów Zjednoczonych. W drugim etapie jedynym reprezentantem Polski był Wojciech Niedziółka.

W finale, III etapie konkursu, uczestnikom towarzyszyć będzie Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyr. Łukasza Borowicza. Przesłuchania finałowe rozpoczną się we wtorek.

Gala wręczenia nagród i koncert laureatów odbędzie się 21 października w Poznaniu. 23 października w Warszawie odbędzie się II Koncert Laureatów. Pula nagród regulaminowych w konkursie wynosi 115 tys. euro. Zdobywca I nagrody otrzyma 50 tys. euro.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy.

Najstarszy taki konkurs na świecie

Konkurs Wieniawskiego jest najstarszym istniejącym i jednym z najbardziej prestiżowych konkursów skrzypcowych na świecie, jest też jedną z najważniejszych polskich marek kulturalnych.

Rywalizacja młodych skrzypków odbywa się co pięć lat. Tym razem, za sprawą pandemii i w związku z przeniesieniem Konkursu Chopinowskiego na 2021 rok, poznański konkurs odbywa się po sześcioletniej przerwie. Tegoroczny konkurs jest rekordowy pod względem liczby zgłoszeń. Do preselekcji zgłosiło się ponad 220 skrzypków z 30 krajów. By wystartować w rundzie preselekcyjnej, skrzypkowie nie mogli mieć więcej niż 31 lat. Eliminacje, z uwagi na COVID-19, odbyły się na podstawie przesłanych nagrań: od kandydatów wymagano prezentacji czterech utworów, bez montażu i obróbki dźwiękowej. Jury wyłoniło 41 najlepszych instrumentalistów, którzy zostali zaproszeni do udziału w pierwszym etapie konkursu.

Ostatecznie w Poznaniu zaprezentowało się 31 młodych wykonawców: 6 Polaków, 6 Japończyków, 4 Chińczyków, 4 obywateli Korei Południowej, 3 Niemców, a także reprezentantów Stanów Zjednoczonych, Austrii, Holandii, Francji, Kazachstanu i Szwajcarii. Wśród nich w przeważającej większości są kobiety - 20 skrzypaczek. Najmłodszy z uczestników konkursu ma 16 lat, a najstarszy 29.

Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie odbywa się przy wsparciu samorządów Wielkopolski i Poznania.

Konkurs im. Wieniawskiego to najstarszy międzynarodowy konkurs skrzypcowy na świecie. Po raz pierwszy odbył się w 1935 r. w Warszawie. Drugi z kolei zorganizowano po 17 latach, w 1952 r. w Poznaniu. Od tamtej pory konkurs odbywa się w stolicy Wielkopolski co pięć lat. Wśród laureatów nagród i wyróżnień przyznanych na przestrzeni lat byli m.in. Ginette Neveu, Dawid Ojstrach i Ida Haendel.