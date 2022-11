Poznańska policja rozbiła grupę przestępczą, która poprzez sfingowane kolizje luksusowych aut wyłudzała odszkodowania komunikacyjne. 12 osobom postawiono zarzuty. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.

Zdj. ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Zatrzymani członkowie grupy to 10 mężczyzn i 2 kobiety w wieku od 29 do 62 lat. Wszyscy usłyszeli już zarzuty. 3 osoby zostały tymczasowo aresztowane na 3 miesiące, a 9 będzie odpowiadać przed sądem z wolnej stopy.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował, że członkowie grupy “prokurowali fikcyjne zderzenia drogowe, na podstawie których uzyskiwali nienależne odszkodowania". Zysk z tytułu tej przestępczej działalności szacowany jest wstępnie na kwotę nie mniejszą niż 700 tys. zł - wskazał.

Członkowie grupy sprowadzali z USA uszkodzone samochody luksusowych marek, takich jak McLaren, Ferrari, Porsche czy Chevrolet Corvette, po czym wykorzystywali je do fingowania kolizji drogowych.



Ustalenia śledczych wskazują na to, że każda z osób zaangażowanych w to przestępstwo miała swoje zadania. Wśród nich był m.in. niezależny diagnosta, który poświadczał nieprawdę w dokumentach rejestracyjnych samochodów - opisała mł. asp. Marta Mróz z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Policja ustaliła, że ta sama grupa zajmowała się również wprowadzeniem do obrotu samochodów ze zmienionymi znakami identyfikacyjnymi.

W trakcie prowadzonych przeszukań policjanci odzyskali Porsche 911 z przerobionymi numerami VIN / wielkopolska.policja.gov.pl /

W trakcie prowadzonych przeszukań policjanci odzyskali Porsche 911 z przerobionymi numerami VIN, dwie przyczepy samochodowe, które zostały skradzione na terenie Gdańska, dwa skutery wodne, oraz tablice rejestracyjne od utraconego wcześniej Jeep'a Grand Cherokee. W miejscach zamieszkania zatrzymanych osób funkcjonariusze znaleźli blisko kilogram narkotyków.



Na poczet przyszłych kar prokuratura zabezpieczyła mienie podejrzanych, w tym nieruchomości, o łącznej wartości prawie 800 tys. zł.